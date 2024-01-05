ТОП-5 авто з чудернацьким дизайном, який сподобається не кожному

Чому авто вийшло таке? Митець так бачить. Фото: autoevolution.com

Споживацькі смаки та ринок диктують стандарти дизайну автомобілів масового виробництва. Тому автомитець, який не лише створив незрозумілу для загалу машину, а ще й запустив її в серію та навіть комусь продав, вартий нагород без огляду на потворність або непрактичність його витвору.

Про це написав РБК-Україна.

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Messerschmitt KR175/KR200

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Моторолер з кабіною розробив авіаційний інженер Фріц Фенд. З 1955 по 1964 рік машинку виробляли на заводі німецької авіабудівної компанії. Мотоколяска прийшлася до смаку багатьом користувачам, адже її тираж за 9 років склав 26 тис. одиниць.

ЛуАЗ-967 ТПК

Фото: wikipedia

ЛуАЗ-967 створили на замовлення ЗС СРСР для евакуації поранених. ТПК розшифровується як "транспортер переднього краю". На Луцькому автомобільному заводі протягом 1965-1975 років виготовили близько 10 дослідних машин. Серійно авто виробляли до 1989 року. Це автоамфібія, яке має водонепроникний корпус та відкидну рульову колонку, що дає змогу водієві керувати автомобілем у напівлежачому положенні.

Fiat Multipla II

Фото: wikipedia

Попри, м'яко сказати, неординарний дизайн, в Європі авто чотири рази поспіль отримувало титул "Сімейний автомобіль року". Мабуть, через велику місткість при короткому кузові — має шість крісел та 430 л багажник.

Nissan Cube

Фото: wikipedia

Субкомпактвен, що випускався з 1998 по 2019 роки. Це ще одне авто, яке попри свій нетривіальний дизайн, непогано продавалося в Японії, Європі та США.

Plymouth Prowler

Фото: wikipedia

Стилізований під ретро хотрод компанії Chrysler 1997-2002 років. Для реклами нової моделі виготовили один екземпляр з 9,600 каратами аметисту, 450 г білого золота. Серійно було випущено лише 11,7 тис. екземплярів.

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