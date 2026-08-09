Пять кроссоверов, которые быстрее Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E 2026 года. Фото: caranddriver.com

Сергей Якуба Редактор

Спортивный кроссовер Ford Mustang Mach-E GT способен разгоняться до 100 км/ч за 3,3 секунды благодаря электрической силовой установке мощностью 480 к.с. Это делает его более динамичным, чем большинство классических бензиновых масл-каров. Однако современный рынок скоростных внедорожников предлагает ещё более высокие показатели.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Электрические монстры

Абсолютное лидерство по динамике удерживает трехмоторный Tesla Model X Plaid с мощностью 1020 к.с. Этот семейный электрокар разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды и преодолевает четверть мили за 9,9 секунды при максимальной скорости 240 км/ч. Его мощность более чем вдвое превышает показатели Ford.

Британский кроссовер Lotus Eletre R использует два электродвигателя мощностью 905 к.с. и разгоняется до 100 км/ч за 2,94 секунды. Модель весом более 2630 кг оснащена двухступенчатой трансмиссией на задней оси и 800-вольтовой архитектурой с поддержкой зарядки до 350 кВт.

Бензиновые суперкары

Немецкий Porsche Cayenne Turbo GT с 4-литровым twin-turbo V8 мощностью 650 к.с. разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды и развивает максимальную скорость 306 км/ч. Он легче американского конкурента примерно на 136 кг, что позволяет демонстрировать отличные результаты на трассе.

Британский Aston Martin DBX707 развивает 6100 к.с. благодаря 4-литровому twin-turbo V8 и достигает отметки 100 км/ч за 3,1 секунды при максимальной скорости 310 км/ч.

Замыкает список эксклюзивный Ferrari Purosangue с атмосферным 6,5-литровым V12 мощностью 715 к.с. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 310 км/ч.

Ранее Новини.LIVE писали, какую максимальную скорость выдерживают автомобильные шины. Каждая шина имеет два важнейших параметра: индекс нагрузки и индекс скорости.

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