Штраф за превышение скорости в Украине — сколько платить и как их избежать в 2024 году

Камеры фиксируют больше всего нарушений ПДД. Фото: segodnya.ua

Водители всегда куда-то спешат, поэтому превышение скорости является самым распространенным нарушением ПДД в Украине. Сколько штрафов платят автовладельцы, можно ли сэкономить или вообще избежать взыскания.

Об этом написал РБК-Украина.

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Преимущественно штрафам за превышение скорости водители обязаны камерам автофиксации правонарушений. Постановление о наложении штрафа для автовладельца появляется едва ли не мгновенно в приложениях "Дія" и "Монобанк", поступает по почте и фиксируется в кабинете водителя на сайте ГСЦ МВД.

На выплату штрафа дается срок 10 дней, в течение которого применяется скидка 50% (согласно ст. 300-1 КУоАП).

Конечно, за эти 10 дней можно обжаловать постановление о наложении штрафа в суде. Есть еще вариант сделать это у высшего должностного лица отделения полиции, но юристы советуют не терять на это время.

Штрафы за превышение скорости составляют 340 грн, 1 700 грн или 3 400 грн, в зависимости от превышения лимита скорости и последствий нарушения.

Так что, если водитель получил минимальное наказание, то можно отделаться только "акционными" 170 грн.

Следует ли из-за такой суммы обращаться к адвокату и начинать судебную тяжбу с неясными перспективами, автовладелец должен решать сам.

Обратите внимание, что неуплаченный штраф через 10 дней передается в государственную исполнительную службу, инспекторы которой мгновенно арестуют счета и имущество нарушителя и начнут в течение 30 дней взимать с него уже не менее 1050 грн (сумма штрафа плюс исполнительные расходы).

Обжалование штрафа за нарушение, зафиксированное камерой

Если удастся доказать, что штраф наложен безосновательно, платить его не придется, а судебный сбор автовладельцу вернут. Но здесь гарантий победы быть не может.

Сам сбор за обращение в суд первой инстанции с иском об отмене постановления о штрафе составляет 537 грн. Судебный сбор на подачу апелляции в следующую инстанцию — 805 грн, а следующее, кассационное обжалование — 1 074 грн. Плюс, вероятно, будут расходы на адвоката, который должен помочь правильно сложить иск.

В итоге попытка сэкономить на штрафе в 170 грн может в случае судебной неудачи обернуться расходами более 2 000 грн.

Обжалование штрафа от патрульных

При оформлении нарушения полицейским на уплату штрафа отведено 15 суток, а скидок не предусмотрено.

Если для автовладельца все будет хорошо и постановление о штрафе суд признает противоправным, позаботьтесь о своевременном получении решения об отмене постановления.

Но, если суд станет на сторону полицейских дополнительные напрасные деньги будут аналогичны тем, о которых мы говорили выше. Добавьте еще время и топливо на поездки в суд.

То есть всегда нужно считать, есть ли за что бороться в суде. Если это, конечно, не дело принципа.

Ранее мы писали, что в Украине можно получить штраф 1 190 грн за несоответствующее состояние автомобильных номеров, которые должны быть читабельными с 20 метров. Также сообщалось, какие штрафы за превышение скорости в 2024 году в Украине.