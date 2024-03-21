Штраф за перевищення швидкості в Україні — скільки платити та як їх уникнути у 2024 році

Камери фіксують найбільше порушень ПДР. Фото: segodnya.ua

Водії завжди кудись поспішають, тому перевищення швидкості є найпоширенішим порушенням правил дорожнього руху в Україні. Скільки штрафів платять автовласники, чи можна зекономити або взагалі уникнути стягнення.

Про це написав РБК-Україна.

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Акційний штрафний тариф

Переважно штрафам за перевищення швидкості водії завдячують камерам автофіксації правопорушень. Постанова про накладення штрафу для автовласника з'являється ледь не миттєво в застосунку "Дія", додатку "Монобанк", надходить поштою та фіксується в кабінеті водія на сайті ГСЦ МВС.

На виплату штрафу дається термін 10 днів, протягом якого застосовується 50% знижка (згідно зі ст. 300-1 КУпАП).

Звичайно, можна за ці 10 днів оскаржити постанову про накладання штрафу у суді. Є ще варіант зробити це у вищої посадової особи відділку поліції, але юристи радять не втрачати на це час.

Штрафи за перевищення швидкості становлять 340 грн, 1700 грн або 3400 грн, залежно від перевищення ліміту швидкості та наслідків порушення.

Отже, якщо водій отримав мінімальне покарання, то можна відбутися лише "акційними" 170 грн.

Чи варто через таку суму звертатися до адвоката й розпочинати судову тяганину з неясними перспективами, автовласник має вирішувати сам.

Зауважте, що несплачений штраф через 10 днів передається до державної виконавчої служби, інспектори якої миттєво заарештують рахунки та майно порушника й почнуть протягом 30 днів стягувати з нього вже щонайменше 1050 грн (сума штрафу плюс виконавчі витрати).

Оскарження штрафу за порушення, яке зафіксувала камера

Якщо вдасться довести, що штраф було накладено безпідставно, платити його не доведеться, а судові збори автовласнику повернуть. Але тут гарантій перемоги бути не може.

Сам збір за звернення до суду першої інстанції з позовом про скасування постанови про штраф становить 537 грн. Судовий збір на подання апеляції до наступної інстанції — 805 грн, а наступне, касаційне оскарження — 1074 грн. Плюс, ймовірно, будуть витрати на адвоката, який має допомогти правильно скласти позов.

У підсумку спроба зекономити на штрафі в 170 грн, може у випадку судової невдачі обернутися витратами понад 2000 грн.

Оскарження штрафу від патрульних

При оформленні порушення поліцейським, на сплату штрафу відведено 15 діб, а знижок не передбачено.

Якщо для автовласника все буде добре й постанову про штраф суд визнає протиправною, подбайте про вчасне отримання рішення про скасування постанови.

Але, якщо суд стане на бік поліцейський додаткові марні гроші будуть аналогічними тим, про які ми казали вище. Додайте ще й витрату часу та палива на поїздки до суду.

Тобто завжди потрібно рахувати, чи є за що боротися в суді. Якщо, це, звичайно, не справа принципу.

Раніше ми писали, що в Україні можна отримати штраф 1190 грн за невідповідний стан автомобільних номерів, які мають бути читабельними з 20 метрів. Також повідомляли, які штрафи за перевищення швидкості у 2024 році в Україні.