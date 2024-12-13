Сложный ПДД тест — какая траектория разрешена

ПДД тест для опытных водителей — какая траектория разрешена
Задача на знание дорожных знаков и по теме начала движения и изменения его направления. По какой траектории разрешается проехать налево водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- По траектории "А".
- По траектории "Б".
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
На перекрестке водитель желтого автомобиля намерен повернуть влево. Траектория "А" является обычным поворотом налево, а траектория "Б" — это разворот с последующим движением задним ходом к перекрестку и только затем поворотом налево.
Зачем вообще придумывать хитроумную траекторию "Б"? Дело в том, что на перекрестке установлен знак 5.29 "Место для разворота", запрещающий поворот налево.
Что касается траектории "Б", то и здесь водителя постигла неудача, ведь в изображенной ситуации траектория движения задним ходом проходит мимо перекрестка.
Читаем пункт 10.10 ПДД:
"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".
Следовательно, водителю желтого автомобиля запрещены обе траектории.
Правильный ответ №4
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