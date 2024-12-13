Сложный ПДД тест — какая траектория разрешена

Как повернуть? Рисунок: "За! Правилами".

Задача на знание дорожных знаков и по теме начала движения и изменения его направления. По какой траектории разрешается проехать налево водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

По траектории "А". По траектории "Б". Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

На перекрестке водитель желтого автомобиля намерен повернуть влево. Траектория "А" является обычным поворотом налево, а траектория "Б" — это разворот с последующим движением задним ходом к перекрестку и только затем поворотом налево.

Зачем вообще придумывать хитроумную траекторию "Б"? Дело в том, что на перекрестке установлен знак 5.29 "Место для разворота", запрещающий поворот налево.

Что касается траектории "Б", то и здесь водителя постигла неудача, ведь в изображенной ситуации траектория движения задним ходом проходит мимо перекрестка.

Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".

Следовательно, водителю желтого автомобиля запрещены обе траектории.

Правильный ответ №4

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