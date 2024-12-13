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ПДР тест для досвідчених водіїв — яка траєкторія дозволена

13 грудня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Складний ПДР тест — яка траєкторія дозволена
Як можна повернути? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків та з теми початоку руху та зміни його напрямку. За якою траєкторією дозволяється проїхати ліворуч водієві жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. За траєкторією "А".
  2. За траєкторією "Б".
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

ПДР тест для досвідчених водіїв — яка траєкторія дозволена - фото 1

На перехресті водій жовтого автомобіля має намір повернути ліворуч. Траєкторія "А" є звичайним поворотом ліворуч, а траєкторія "Б" — це розворот з подальшим рухом заднім ходом до перехрестя і лише потім поворотом ліворуч.

Для чого взагалі придумувати хитромудру траєкторію "Б"? Річ у тім, що на перехресті встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту", який забороняє поворот ліворуч.

ПДР тест для досвідчених водіїв — яка траєкторія дозволена - фото 2

Щодо траєкторії "Б", то й тут водія спіткала невдача, адже в зображеній ситуації траєкторія руху заднім ходом проходить повз перехрестя.

Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в'їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

Отже, водієві жовтого автомобіля заборонені обидві траєкторії.

Правильна відповідь №4

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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