Складний ПДР тест — яка траєкторія дозволена

ПДР тест для досвідчених водіїв — яка траєкторія дозволена
Задача на знання дорожніх знаків та з теми початоку руху та зміни його напрямку. За якою траєкторією дозволяється проїхати ліворуч водієві жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- За траєкторією "А".
- За траєкторією "Б".
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
На перехресті водій жовтого автомобіля має намір повернути ліворуч. Траєкторія "А" є звичайним поворотом ліворуч, а траєкторія "Б" — це розворот з подальшим рухом заднім ходом до перехрестя і лише потім поворотом ліворуч.
Для чого взагалі придумувати хитромудру траєкторію "Б"? Річ у тім, що на перехресті встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту", який забороняє поворот ліворуч.
Щодо траєкторії "Б", то й тут водія спіткала невдача, адже в зображеній ситуації траєкторія руху заднім ходом проходить повз перехрестя.
Читаємо пункт 10.10 ПДР:
"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в'їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".
Отже, водієві жовтого автомобіля заборонені обидві траєкторії.
Правильна відповідь №4
Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР:
- Заплутана задача з ПДР: хто з водіїв порушує правила на повороті?
- Тест з ПДР: хто порушує правила під час зміни напрямку руху?
Читайте Новини.LIVE!