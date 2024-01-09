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Одна из компаний-производителей люксовых авто заявила о рекордных продажах в 2023 году

9 января 2024 02:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Одна из компаний-производителей люксовых авто заявила о рекордных продажах в 2023 году
Длинные пробки на дороге. Фото: Shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Компания Rolls-Royce объявила о "чрезвычайном" 2023 году с рекордными продажами и увеличением спроса на электромодель Spectre. Таким образом, автопроизводитель побил свой рекорд за 2022 год.

Об этом сообщает Euronews.

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В прошлом году Rolls-Royce, владельцем которой является BMW, реализовал 6032 автомобиля, несколько превзойдя предыдущий рекорд компании за 2022 год с 6021 проданным автомобилем. Рост объемов продаж связан с большим спросом на модели Cullinan, Ghost и Phantom, а также электрическую Spectre.

Больше всего авто Rolls-Royce приобрели в США, которым уступили место Китай и Гонконг. В последних падение продаж связано с поздней отменой ограничений в связи с коронавирусом.

В Европе, а также и в Великобритании, покупки автомобилей этой компании тоже значительно выросли. На Ближнем Востоке рост спроса на роскошные автомобили связывают с высоким запросом на индивидуальный дизайн, а в Южной Корее — с ростом интереса к предметам роскоши.

По словам нового исполнительного директора компании Криса Брауниджа, 2023 год — еще один "чрезвычайный" год для Rolls-Royce с большим спросом на все модели.

Напомним, что недавно в Лос-Анджелесе объявили троих победителей престижного конкурса "Североамериканский легковой, грузовой и коммерческий автомобиль года 2024" (NACTOY). В списке претендентов на награды фигурировало 52 модели авто.

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