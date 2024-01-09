Одна з компаній-виробників люксових авто заявила про рекордні продажі в 2023 році
Компанія Rolls-Royce оголосила про "надзвичайний" 2023 рік із рекордними продажами та збільшенням попиту на електромодель Spectre. Таким чином автовиробник побив свій рекорд за 2022 рік.
Про це повідомляє Euronews.
Скільки авто продала компанія Rolls-Royce
Торік Rolls-Royce, власником якої є BMW, реалізував 6032 автомобілі, дещо перевершивши попередній рекорд компанії за 2022 рік з 6021 проданим автомобілем. Зростання обсягів продажу пов'язано з великим попитом на моделі Cullinan, Ghost і Phantom, а також на електричну Spectre.
Найбільше авто Rolls-Royce придбали в США, яким поступилися місцем Китай і Гонконг. В останніх падіння продажів пов'язане з пізнім скасуванням обмежень у зв'язку з коронавірусом.
У Європі, а також і в Великій Британії, покупки автомобілів цієї компанії теж значно зросли. На Близькому Сході збільшення попиту на розкішні автомобілі пов'язують із високим запитом на індивідуальний дизайн, а в Південній Кореї – зі зростанням інтересу до предметів розкоші.
За словами нового виконавчого директора компанії Кріса Браунріджа, 2023 рік — ще один "надзвичайний" рік для Rolls-Royce з великим попитом на всі моделі.
Нагадаємо, що нещодавно в Лос-Анджелесі оголосили трьох переможців престижного конкурсу "Північноамериканський легковий, вантажний та комерційний автомобіль року 2024" (NACTOY). У переліку претендентів на нагороди фігурувало 52 моделі авто.
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