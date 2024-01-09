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Одна з компаній-виробників люксових авто заявила про рекордні продажі в 2023 році

9 січня 2024 02:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Одна з компаній-виробників люксових авто заявила про рекордні продажі в 2023 році
Довгі затори на дорозі. Фото: Shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Компанія Rolls-Royce оголосила про "надзвичайний" 2023 рік із рекордними продажами та збільшенням попиту на електромодель Spectre. Таким чином автовиробник побив свій рекорд за 2022 рік.

Про це повідомляє Euronews.

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Торік Rolls-Royce, власником якої є BMW, реалізував 6032 автомобілі, дещо перевершивши попередній рекорд компанії за 2022 рік з 6021 проданим автомобілем. Зростання обсягів продажу пов'язано з великим попитом на моделі Cullinan, Ghost і Phantom, а також на електричну Spectre.

Найбільше авто Rolls-Royce придбали в США, яким поступилися місцем Китай і Гонконг. В останніх падіння продажів пов'язане з пізнім скасуванням обмежень у зв'язку з коронавірусом.

У Європі, а також і в Великій Британії, покупки автомобілів цієї компанії теж значно зросли. На Близькому Сході збільшення попиту на розкішні автомобілі пов'язують із високим запитом на індивідуальний дизайн, а в Південній Кореї – зі зростанням інтересу до предметів розкоші.

За словами нового виконавчого директора компанії Кріса Браунріджа, 2023 рік — ще один "надзвичайний" рік для Rolls-Royce з великим попитом на всі моделі.

Нагадаємо, що нещодавно в Лос-Анджелесі оголосили трьох переможців престижного конкурсу "Північноамериканський легковий, вантажний та комерційний автомобіль року 2024" (NACTOY). У переліку претендентів на нагороди фігурувало 52 моделі авто.

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