Очереди на границе сегодня: на каких КПП больше всего автомобилей

Очереди на границе: зафиксированы пробки на выезде в Польшу и Венгрию
В понедельник, 7 сентября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 7 сентября
Сегодня, 7 сентября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.
Очереди на границе с Польшей
- Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- Устилуг — 60 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Угринов — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Краковец — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Шегини — 0 л/а, 0 автобусов, 45 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- Малый Березный — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Ужгород — 5 л/а, 1 автобус, 10 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- Тиса — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Дзвинково — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- Косино — 35 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- Лужанка — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Рошошаны — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Новини.LIVE сообщали, что подержанные плагин-гибриды 2015–2020 годов продаются по привлекательным ценам, однако их ремонт может обойтись дороже, чем сам автомобиль. Наибольшие расходы связаны с износом аккумулятора, а также неисправностями инверторов, конвертеров и зарядных устройств. Специалисты отмечают, что такие проблемы возникают, в частности, в моделях Mercedes, Volkswagen, Kia, Hyundai и Porsche, тогда как более новые автомобили, выпущенные после 2020 года, оснащены более надёжными системами.
Новини.LIVE также писали, что эксперты советуют при покупке подержанного автомобиля проверять кузов, системы безопасности и поведение машины на дороге. Неравномерные зазоры, различия в окраске, следы сварки, дефекты на приборной панели и перешитый руль могут свидетельствовать о серьезном ДТП. О скрытых повреждениях также могут сигнализировать, когда автомобиль тянет в сторону или шины изнашиваются неравномерно.