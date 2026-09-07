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Главная Авто Очереди на границе: зафиксированы пробки на выезде в Польшу и Венгрию

Очереди на границе: зафиксированы пробки на выезде в Польшу и Венгрию

Ua ru
7 сентября 2026 10:17
Очереди на границе сегодня: на каких КПП больше всего автомобилей
Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В понедельник, 7 сентября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Черги на кордоні з Польщею 7 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 60 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 0 л/а, 0 автобусов, 45 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 7 вересня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 5 л/а, 1 автобус, 10 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 7 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 35 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 7 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 7 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Рошошаны — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что подержанные плагин-гибриды 2015–2020 годов продаются по привлекательным ценам, однако их ремонт может обойтись дороже, чем сам автомобиль. Наибольшие расходы связаны с износом аккумулятора, а также неисправностями инверторов, конвертеров и зарядных устройств. Специалисты отмечают, что такие проблемы возникают, в частности, в моделях Mercedes, Volkswagen, Kia, Hyundai и Porsche, тогда как более новые автомобили, выпущенные после 2020 года, оснащены более надёжными системами.

Новини.LIVE также писали, что эксперты советуют при покупке подержанного автомобиля проверять кузов, системы безопасности и поведение машины на дороге. Неравномерные зазоры, различия в окраске, следы сварки, дефекты на приборной панели и перешитый руль могут свидетельствовать о серьезном ДТП. О скрытых повреждениях также могут сигнализировать, когда автомобиль тянет в сторону или шины изнашиваются неравномерно.

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Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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