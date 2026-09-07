Очереди на границе сегодня: на каких КПП больше всего автомобилей

Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В понедельник, 7 сентября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

Устилуг — 60 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

Угринов — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Шегини — 0 л/а, 0 автобусов, 45 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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Малый Березный — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 5 л/а, 1 автобус, 10 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Тиса — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

Дзвинково — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

Косино — 35 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

Лужанка — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;

Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Рошошаны — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что подержанные плагин-гибриды 2015–2020 годов продаются по привлекательным ценам, однако их ремонт может обойтись дороже, чем сам автомобиль. Наибольшие расходы связаны с износом аккумулятора, а также неисправностями инверторов, конвертеров и зарядных устройств. Специалисты отмечают, что такие проблемы возникают, в частности, в моделях Mercedes, Volkswagen, Kia, Hyundai и Porsche, тогда как более новые автомобили, выпущенные после 2020 года, оснащены более надёжными системами.

Новини.LIVE также писали, что эксперты советуют при покупке подержанного автомобиля проверять кузов, системы безопасности и поведение машины на дороге. Неравномерные зазоры, различия в окраске, следы сварки, дефекты на приборной панели и перешитый руль могут свидетельствовать о серьезном ДТП. О скрытых повреждениях также могут сигнализировать, когда автомобиль тянет в сторону или шины изнашиваются неравномерно.