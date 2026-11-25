Проверка на границе. Иллюстративное фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Сегодня, 25 ноября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу, Румынию и Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, пишет Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 25 ноября

Сегодня, 25 ноября, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

Устилуг — 10 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

Угринов — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Шегини — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Тиса — 4 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;

Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Белая Церковь — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Красноильск — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что на украинском рынке подержанных автомобилей за 5–15 тысяч долларов доступны модели разного возраста и класса. По данным Института исследований авторынка, с увеличением бюджета автомобили становятся более новыми, имеют меньший пробег и чаще оснащаются автоматической коробкой передач и полным приводом. Среди популярных вариантов в разных ценовых категориях — Volkswagen Golf, Passat, Skoda Octavia и Nissan Rogue.

Также мы писали, что эксперты назвали пять мощных автомобильных двигателей, которые отличаются особым запасом прочности и выносливостью. В список вошли агрегаты Toyota 2JZ-GTE, Nissan VR38DETT, Porsche Mezger, Chevrolet LS V8 и V10 от Dodge Viper. Некоторые из них способны выдерживать значительное увеличение мощности при тюнинге — более 1000 л. с.