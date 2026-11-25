Очереди на границе: скопление автомобилей на выезде в Польшу и Румынию
Сегодня, 25 ноября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу, Румынию и Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, пишет Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 25 ноября
Сегодня, 25 ноября, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.
Очереди на границе с Польшей
- Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- Устилуг — 10 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Угринов — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Краковец — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Шегини — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Ужгород — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- Тиса — 4 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Белая Церковь — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Красноильск — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Сокиряны — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Новини.LIVE сообщали, что на украинском рынке подержанных автомобилей за 5–15 тысяч долларов доступны модели разного возраста и класса. По данным Института исследований авторынка, с увеличением бюджета автомобили становятся более новыми, имеют меньший пробег и чаще оснащаются автоматической коробкой передач и полным приводом. Среди популярных вариантов в разных ценовых категориях — Volkswagen Golf, Passat, Skoda Octavia и Nissan Rogue.
Также мы писали, что эксперты назвали пять мощных автомобильных двигателей, которые отличаются особым запасом прочности и выносливостью. В список вошли агрегаты Toyota 2JZ-GTE, Nissan VR38DETT, Porsche Mezger, Chevrolet LS V8 и V10 от Dodge Viper. Некоторые из них способны выдерживать значительное увеличение мощности при тюнинге — более 1000 л. с.