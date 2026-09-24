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Главная Авто Очереди на границе: скопление автомобилей на ряде КПП

Очереди на границе: скопление автомобилей на ряде КПП

Ua ru
24 сентября 2026 11:11
Очереди на границе: самые большие пробки на выезде в Польшу
Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В четверг, 24 сентября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 24 сентября

Сегодня, 24 сентября, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Черги на кордоні з Польщею 24 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 30 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 24 вересня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 24 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 24 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 24 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Рошошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что американское издание US News опубликовало рейтинг лучших семейных автомобилей 2026 года. Эксперты оценили модели разных классов по безопасности, простору, комфорту и практичности. В список вошли кроссоверы, седаны, минивэны, пикапы, гибриды и электромобили.

Новини.LIVE также писали, что автоэксперты назвали пять моделей подержанных автомобилей, покупки которых рекомендуется избегать. Среди них — Fiat 500, Ford Escape, Volkswagen Eos, Chrysler 200 и отдельные модели BMW. В качестве причин называют проблемы с трансмиссией, электрикой, подвеской и высокую стоимость ремонта.

пограничники ГПСУ выезд за границу выезд в Молдову выезд в Румынию пересечение границы
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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