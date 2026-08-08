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Главная Авто Очереди на границе сегодня: пробки наблюдаются на десятках КПП

Очереди на границе сегодня: пробки наблюдаются на десятках КПП

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 13:15
Очереди на границе 8 августа: на каких КПП самые большие пробки
Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В субботу, 8 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 8 августа

Сегодня, 8 августа, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопление автомобилей фиксируется на 14 контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 8 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 65 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 65 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 45 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 50 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 8 серпня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 29 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 40 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 8 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 8 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 8 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалыга — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что 200 тысяч километров на одометре не означают, что подержанный автомобиль будет проблемным — гораздо важнее его техническое состояние и история обслуживания. Большое значение имеют условия эксплуатации, своевременная замена масла и обслуживание ключевых узлов, особенно во время крупного ТО. Перед покупкой автомобиля с таким пробегом эксперты советуют провести комплексную диагностику, проверить историю по VIN-коду и обязательно совершить тест-драйв.

Новини.LIVE также писали, что в Украине в бюджете до 8000 долларов можно найти немало надежных корейских автомобилей с пробегом. Среди рекомендуемых моделей — Hyundai Accent, Kia Rio, Hyundai Elantra и Hyundai Tucson, а лидерами рейтинга стали Kia Ceed и Hyundai i30. При выборе подержанного автомобиля эксперты советуют в первую очередь оценивать его техническое состояние, надежность двигателя и будущие расходы на обслуживание.

Польша очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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