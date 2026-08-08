Очереди на границе 8 августа: на каких КПП самые большие пробки

Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В субботу, 8 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 8 августа

Сегодня, 8 августа, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопление автомобилей фиксируется на 14 контрольно-пропускных пунктах.

Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

Устилуг — 65 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

Угринов — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Грушев — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец — 65 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Шегини — 45 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Смильница — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

Нижанковичи — 50 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Читайте также:

Малый Березный — 29 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 40 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Тиса — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Вилок — 15 л/а, 0 пешеходов;

Великая Паладь — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Дяково — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Дяковцы — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Мамалыга — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что 200 тысяч километров на одометре не означают, что подержанный автомобиль будет проблемным — гораздо важнее его техническое состояние и история обслуживания. Большое значение имеют условия эксплуатации, своевременная замена масла и обслуживание ключевых узлов, особенно во время крупного ТО. Перед покупкой автомобиля с таким пробегом эксперты советуют провести комплексную диагностику, проверить историю по VIN-коду и обязательно совершить тест-драйв.

Новини.LIVE также писали, что в Украине в бюджете до 8000 долларов можно найти немало надежных корейских автомобилей с пробегом. Среди рекомендуемых моделей — Hyundai Accent, Kia Rio, Hyundai Elantra и Hyundai Tucson, а лидерами рейтинга стали Kia Ceed и Hyundai i30. При выборе подержанного автомобиля эксперты советуют в первую очередь оценивать его техническое состояние, надежность двигателя и будущие расходы на обслуживание.