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Головна Авто Черги на кордоні сьогодні: затори фіксуються на десятках КПП

Черги на кордоні сьогодні: затори фіксуються на десятках КПП

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 13:15
Черги на кордоні 8 серпня: на яких КПП найбільші затори
Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У суботу, 8 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 8 серпня

Сьогодні, 8 серпня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок фіксується на 14 контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 8 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 65 л/а, 1 автобуc (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 65 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 45 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 50 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 8 серпня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 29 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 40 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 8 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 8 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 8 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що 200 тисяч кілометрів на одометрі не означають, що вживаний автомобіль буде проблемним — значно важливіші його технічний стан та історія обслуговування. Велике значення мають умови експлуатації, своєчасна заміна оливи та обслуговування ключових вузлів, особливо під час великого ТО. Перед купівлею авто з таким пробігом експерти радять провести комплексну діагностику, перевірити історію за VIN-кодом і обов’язково здійснити тест-драйв.

Новини.LIVE також писали, що у бюджеті до 8000 доларів в Україні можна знайти чимало надійних корейських автомобілів із пробігом. Серед рекомендованих моделей — Hyundai Accent, Kia Rio, Hyundai Elantra та Hyundai Tucson, а лідерами рейтингу стали Kia Ceed і Hyundai i30. Під час вибору вживаного авто експерти радять насамперед оцінювати його технічний стан, надійність двигуна та майбутні витрати на обслуговування.

Польща черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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