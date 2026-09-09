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Главная Авто Очереди на границе сегодня: больше всего автомобилей зафиксировано на КПП Польши

Очереди на границе сегодня: больше всего автомобилей зафиксировано на КПП Польши

Ua ru
9 сентября 2026 12:09
Очереди на границе 9 сентября: где больше всего автомобилей
Проверка автомобиля на границе. Фото: ГПСУ

В среду, 9 сентября, на границе Украины наблюдаются очереди на выезд в соседние страны. Наибольшее скопление автомобилей наблюдается на пунктах пропуска в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуется учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопление автомобилей наблюдается на двух контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 8 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 25 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 8 вересня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 8 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;

Черги на кордоні з Румунією 8 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 8 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

Как сообщали Новини.LIVE, регулярная проверка уровня моторного масла является важной частью ухода за автомобилем. Недостаточное количество масла может вызвать серьезную нагрузку на движущиеся детали двигателя и привести к его внезапной поломке.

Как сообщали Новини.LIVE, даже крупные автопроизводители иногда выпускают автомобили с проблемными двигателями. Конструктивные недостатки таких агрегатов могут приводить к серьезным неисправностям и дорогостоящему ремонту.

граница пограничники автомобиль ГПСУ выезд за границу
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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