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Головна Авто Черги на кордоні сьогодні: найбільше авто зафіксовано на КПП Польщі

Черги на кордоні сьогодні: найбільше авто зафіксовано на КПП Польщі

Ua ru
9 вересня 2026 12:09
Черги на кордоні 9 вересня: де найбільше автомобілів
Перевірка авто на кордоні. Фото: ДПСУ

У середу, 9 вересня, на кордоні України фіксуються черги на виїзд до сусідніх держав. Найбільше скупчення автомобілів спостерігається на пунктах пропуску до Польщі та Угорщини. Водіям рекомендують враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 9 вересня

Сьогодні, 9 вересня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на двох контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 8 вересня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 25 л/а, 0 автобусів, 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 8 вересня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 8 вересня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

Черги на кордоні з Румунією 8 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 8 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

Як повідомляли Новини.LIVE, регулярна перевірка рівня моторної оливи є важливою частиною догляду за автомобілем. Недостатня кількість мастила може спричинити серйозне навантаження на рухомі деталі двигуна та призвести до його раптової поломки.

Як повідомляли Новини.LIVE, навіть великі автовиробники іноді випускають автомобілі з проблемними двигунами. Конструктивні недоліки таких агрегатів можуть призводити до серйозних несправностей і дорогого ремонту.

кордон прикордонники автомобіль ДПСУ виїзд за кордон
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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