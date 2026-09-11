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Главная Авто Очереди на границе сегодня: на польском Устилуге 40 авто

Очереди на границе сегодня: на польском Устилуге 40 авто

Ua ru
11 сентября 2026 11:41
Очереди на границе 11 сентября: где больше всего машин
Пограничник проверяет автомобиль. Фото: ГПСУ

В пятницу, 11 сентября, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, по состоянию на утро на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Черги на кордоні з Польщею 7 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 10 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 7 вересня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 7 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 7 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 7 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Как сообщали Новини.LIVE, эксперты исследуют надежность подержанных автомобилей по результатам технических осмотров и практического опыта их эксплуатации. Отдельные модели могут преодолевать сотни тысяч километров без серьезных механических неисправностей.

Как сообщали Новини.LIVE, ежегодное исследование TÜV оценивает техническое состояние подержанных автомобилей и фиксирует неисправности различных моделей во время инспекций. Среди распространенных проблем у подержанных автомобилей — дефекты ходовой части и электроники, которые могут обнаруживаться даже в относительно новых машинах.

пограничники автомобиль ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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