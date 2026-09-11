Очереди на границе 11 сентября: где больше всего машин

Очереди на границе сегодня: на польском Устилуге 40 авто
В пятницу, 11 сентября, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 11 сентября
Сегодня, 11 сентября, по состоянию на утро на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 40 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 10 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
Как сообщали Новини.LIVE, эксперты исследуют надежность подержанных автомобилей по результатам технических осмотров и практического опыта их эксплуатации. Отдельные модели могут преодолевать сотни тысяч километров без серьезных механических неисправностей.
Как сообщали Новини.LIVE, ежегодное исследование TÜV оценивает техническое состояние подержанных автомобилей и фиксирует неисправности различных моделей во время инспекций. Среди распространенных проблем у подержанных автомобилей — дефекты ходовой части и электроники, которые могут обнаруживаться даже в относительно новых машинах.