Очереди на границе 11 сентября: где больше всего машин

Пограничник проверяет автомобиль. Фото: ГПСУ

В пятницу, 11 сентября, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Очереди на границе Украины 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, по состоянию на утро на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 40 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 10 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Читайте также:

"М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Как сообщали Новини.LIVE, эксперты исследуют надежность подержанных автомобилей по результатам технических осмотров и практического опыта их эксплуатации. Отдельные модели могут преодолевать сотни тысяч километров без серьезных механических неисправностей.

Как сообщали Новини.LIVE, ежегодное исследование TÜV оценивает техническое состояние подержанных автомобилей и фиксирует неисправности различных моделей во время инспекций. Среди распространенных проблем у подержанных автомобилей — дефекты ходовой части и электроники, которые могут обнаруживаться даже в относительно новых машинах.