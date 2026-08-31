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Главная Авто Очереди на границе сегодня: на КПП Венгрии 50 авто

Очереди на границе сегодня: на КПП Венгрии 50 авто

Ua ru
31 августа 2026 15:12
Очереди на границе 31 августа: где больше всего автомобилей
Пограничник проверяет автомобиль. Фото: ГПСУ

На выезде из Украины 31 августа перед некоторыми пунктами пропуска с соседними странами образовались очереди. Наибольшее количество легковых автомобилей по состоянию на 12:00 ожидается перед КПП на венгерском и польском направлениях. Пограничники также рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб при планировании поездок.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 31 августа

Сегодня, 31 августа, на границе Украины наблюдаются следующие очереди на выезд.

Черги на кордоні з Польщею 29 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 29 серпня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М. Березный" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 29 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 29 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 29 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как сообщали Новини.LIVE, покупка подержанного автомобиля может обернуться дорогостоящим ремонтом из-за скрытых проблем с двигателем. На вторичном рынке встречаются бензиновые и дизельные силовые агрегаты, которые могут потребовать значительных затрат уже после 100 тысяч км пробега.

Как сообщали Новини.LIVE, появление запаха гари в салоне автомобиля может свидетельствовать о неисправностях отдельных узлов. Причиной могут быть изношенные тормоза, заклинивший подшипник или проскальзывающий ремень. Некоторые проблемы можно устранить самостоятельно, однако серьёзные неисправности требуют немедленного обращения к специалистам, чтобы предотвратить дорогостоящий ремонт или пожар.

пограничники автомобиль очереди ГПСУ очереди на границе
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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