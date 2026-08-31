Запах горелой резины в авто: о каких проблемах сигнализирует

Замена тормозных колодок. Фото: magnific.com

Появление странного запаха в салоне часто сбивает водителей с толку. Изношенная тормозная система, заклинивший подшипник или проскальзывание ремня создают именно такой специфический запах гари. Часть мелких неполадок можно легко устранить самостоятельно, но некоторые дефекты требуют срочного профессионального вмешательства. Быстрая проверка узлов поможет избежать больших затрат и пожара под капотом.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Проблемы с ремнями

Запах горелой резины чаще всего появляется из-за неправильного натяжения ремней в передней части двигателя. Слабо натянутый ремень скользит по шкивам и плавится от трения. Чрезмерный натяг мгновенно разрушает подшипники навесных агрегатов, которые при заклинивании издают аналогичный запах.

На заглушенном двигателе прогиб ремня между шкивами должен составлять примерно 1,3 см. Если визуально дефектов не видно, стоит снять ремень и вручную прокрутить шкивы генератора или насоса для проверки плавности хода.

Глушитель и тормоза

Выхлопная система неприятно пахнет из-за попадания несгоревшего топлива или разрушения внутренней структуры каталитического нейтрализатора. Изношенный нейтрализатор издает стойкий запах тухлых яиц или плавленого пластика. Также капли масла из-под прокладки клапанной крышки при попадании на горячий коллектор сгорают с выделением запаха гари.

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Подобный неприятный запах может вызывать и подтекание антифриза на раскаленные детали выхлопной системы, поэтому при малейшем подозрении на утечку жидкостей или газов следует открыть окна и немедленно отправиться на диагностику.

Тормоза начинают пахнуть из-за заклинившихся супортов, изношенных колодок или неотблокированного ручного тормоза. Заклинившийся супорт вызывает сильный перегрев диска, что легко ощутить вблизи конкретного колеса сразу после остановки.

Риски с проводкой

Наиболее опасным источником неприятного запаха является поврежденная электрическая проводка. Плавление резиновой и пластиковой изоляции проводов от высокого тока или контакта с горячим двигателем создает риск возгорания

Ранее Новини.LIVE писали, что делать, когда автомобиль ведет себя странно на поворотах. Понимание первых симптомов неисправности позволяет вовремя устранить проблему.

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