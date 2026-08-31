Запах горілої гуми в авто: про які проблеми сигналізує

Заміна гальмівних колодок. Фото: magnific.com

Поява дивного запаху в салоні часто збиває водіїв з пантелику. Зношена гальмівна система, заклинений підшипник або ковзання ременя створюють саме такий специфічний запах гару. Частину дрібниць можна легко усунути самостійно, але деякі дефекти потребують термінового фахового втручання. Швидка перевірка вузлів допоможе уникнути високих витрат і пожежі під капотом.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Проблеми ременів

Запах горілої гуми найчастіше з'являється через неправильний натяг ременів на передній частині двигуна. Слабо натягнутий ремінь ковзає по шківах і плавиться від тертя. Надмірний натяг миттєво знищує підшипники навісних агрегатів, які при заклинюванні видають аналогічний сморід.

На заглушеному моторі прогин ременя між шківами має становити приблизно 1,3 см. Якщо візуально дефектів не видно, варто зняти ремінь та вручну прокрутити шківи генератора чи помпи для перевірки плавності ходу.

Глушник та гальма

Вихлопна система смердить через потрапляння незгорілого пального або руйнування внутрішньої структури каталітичного нейтралізатора. Зношений нейтралізатор видає стійкий сморід тухлих яєць чи плавленого пластику. Також краплі мастила з-під прокладки клапанної кришки при потраплянні на гарячий колектор згорають із виділенням гумового запаху.

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Подібний неприємний запах може викликати й підтікання антифризу на розпечені деталі вихлопу, тому при найменшій підозрі на витік рідин або газів варто відкрити вікна та негайно їхати на діагностику.

Гальма починають смердіти через заклинені супорти, зношені колодки або нерозблоковане ручне гальмо. Заклинений супорт викликає сильний перегрів диска, що легко відчути поблизу конкретного колеса одразу після зупинки.

Ризики проводки

Найбільш небезпечним джерелом неприємного запаху є пошкоджена електрична проводка. Стоплення гумової та пластикової ізоляції дротів від високого струму або контакту з гарячим мотором створює ризик займання

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