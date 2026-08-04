Очереди на границе сегодня: где самые большие заторы при выезде из Украины 4 августа

Очередь на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ/Facebook

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Во вторник, 4 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 3 августа

Сегодня, 3 августа, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 11 контрольно-пропускных пунктах.

«Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

«Устилуг» — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Угринов» — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Грушев» — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Краковец» — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Шегини» — 30 л/а, 0 автобусов, 90 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Смильница» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

«Малый Березный» — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Ужгород» — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Малые Селменцы» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

«Тиса» — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвинково» — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

«Косино» — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

«Лужанка» — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Вилок» — 15 л/а, 0 пешеходов;

«Великая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

«Дяково» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Красноильск» — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Дяковцы» — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

«Мамалига» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что эксперты назвали модели подержанных автомобилей стоимостью до 7 тысяч долларов, от покупки которых в Украине рекомендуют воздержаться. По их словам, такие авто могут потребовать дорогостоящего ремонта и создать владельцам немало проблем при эксплуатации.

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