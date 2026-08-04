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Очереди на границе сегодня: где самые большие заторы при выезде из Украины 4 августа

4 августа 2026 10:41
Очередь на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ/Facebook
Кристина Павлова
редактор ленты новостей

Во вторник, 4 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 3 августа

Сегодня, 3 августа, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 11 контрольно-пропускных пунктах.

Очереди на границе с Польшей

  • «Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
    «Устилуг» — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    «Угринов» — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    «Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    «Грушев» — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    «Краковец» — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    «Шегини» — 30 л/а, 0 автобусов, 90 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
    «Смильница» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    «Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Очереди на границе со Словакией

  • «Малый Березный» — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
    «Ужгород» — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
    «Малые Селменцы» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией

  • «Тиса» — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    «Дзвинково» — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
    «Косино» — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
    «Лужанка» — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    «Вилок» — 15 л/а, 0 пешеходов;
    «Великая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Очереди на границе с Румынией

  • «Дяково» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    «Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;
    «Порубное» — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    «Красноильск» — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    «Дяковцы» — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Молдовой

  • «Мамалига» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    «Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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