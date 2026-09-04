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Главная Авто Очереди на границе сегодня: актуальная информация

Очереди на границе сегодня: актуальная информация

Ua ru
4 сентября 2026 10:41
Очереди на границе 4 сентября: где больше всего авто
Представительница ГПСУ на границе. Фото: ГПСУ

При выезде из Украины 4 сентября самые большие очереди были зафиксированы на пунктах пропуска с Польшей, в частности в "Устилуге", "Краковке" и "Шегинях". На границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой ситуация в основном спокойная, однако на отдельных участках также наблюдаются очереди.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 4 сентября

Сегодня, 4 сентября, на границе Украины наблюдаются следующие очереди на выезд.

Черги на кордоні з Польщею 4 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 55 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 30 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 25 легковых автомобилей, 1 автобус, 10 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 4 вересня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 13 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 4 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 20 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 4 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 25 легковых автомобилей, 2 автобуса, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 4 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как сообщали Новини.LIVE, опытный механик Грег Деймон советует с осторожностью покупать автомобили с пробегом, ведь привлекательный дизайн и известный бренд не всегда гарантируют надежность. Некоторые модели могут потребовать дорогостоящего ремонта и вызвать проблемы с поиском запчастей.

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авто пограничники автомобиль ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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