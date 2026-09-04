Очереди на границе 4 сентября: где больше всего авто

Представительница ГПСУ на границе. Фото: ГПСУ

При выезде из Украины 4 сентября самые большие очереди были зафиксированы на пунктах пропуска с Польшей, в частности в "Устилуге", "Краковке" и "Шегинях". На границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой ситуация в основном спокойная, однако на отдельных участках также наблюдаются очереди.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 4 сентября

Сегодня, 4 сентября, на границе Украины наблюдаются следующие очереди на выезд.

"Ягодин" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 55 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 30 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 25 легковых автомобилей, 1 автобус, 10 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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"М.Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 13 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 20 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Порубное" — 25 легковых автомобилей, 2 автобуса, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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