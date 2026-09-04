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Головна Авто Черги на кордоні сьогодні: актуальна інформація

Черги на кордоні сьогодні: актуальна інформація

Ua ru
4 вересня 2026 10:41
Черги на кордоні 4 вересня: де найбільше авто
Представниця ДПСУ на кордоні. Фото: ДПСУ

На виїзді з України, 4 вересня, найбільші черги зафіксували на пунктах пропуску з Польщею, зокрема в "Устилузі", "Краківці" та "Шегинях". На кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою ситуація переважно спокійна, однак на окремих напрямках також є черги.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 4 вересня

Сьогодні, 4 вересня, на кордоні України спостерігаються такі черги на виїзд.

Черги на кордоні з Польщею 4 вересня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 55 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 25 л/а, 1 автоб., 10 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 4 вересня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 13 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 4 вересня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 5 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

Черги на кордоні з Румунією 4 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 25 л/а, 2 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 4 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, досвідчений механік Грег Деймон радить з обережністю купувати автомобілі з пробігом, адже привабливий дизайн і відомий бренд не завжди гарантують надійність. Деякі моделі можуть вимагати дорогого ремонту та мати проблеми з пошуком запчастин.

Ми писали, що розряджений акумулятор мотоцикла може несподівано зіпсувати поїздку, змусивши власника шукати спосіб запустити двигун. Оскільки більшість сучасних мотоциклів мають систему на 12 В, для допомоги можна використати автомобільний акумулятор, але важливо правильно під’єднати його та врахувати тип батареї.

авто прикордонники автомобіль ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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