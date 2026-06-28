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Главная Авто Очереди на границе: самые большие пробки на выезде в Венгрию

Очереди на границе: самые большие пробки на выезде в Венгрию

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 12:56
Очереди на границе 28 июня: скопление автомобилей на ряде КПП
Очереди на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

В воскресенье, 28 июня, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Венгрию. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 28 июня

Сегодня, 28 июня, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 10 контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 28 червня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 0 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 0 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 28 червня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 20 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 28 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 28 червня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 10 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 28 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалыга — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что автомобиль может начать вибрировать и дергаться не только из-за неисправности коробки передач, но и из-за изношенной опоры двигателя. Среди основных признаков — дрожь на холостом ходу, глухие удары при запуске или выключении двигателя и толчки при переключении передач. Если вовремя не устранить проблему, это может привести к повреждению других узлов автомобиля.

Новини.LIVE также писали, что большинство немецких автомобилей премиум-класса имеют электронное ограничение максимальной скорости на уровне 250 км/ч. Это правило появилось более 40 лет назад после договоренности между автопроизводителями, чтобы избежать более жестких государственных ограничений. Это решение также помогло сохранить возможность движения без ограничения скорости на отдельных участках немецких автобанов.

Венгрия очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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