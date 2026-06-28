Черги на кордоні 28 червня: скупчення автівок на низці КПП

Черги на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

У неділю, 28 червня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Угорщини. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 28 червня

Сьогодні, 28 червня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 10 контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 0 л/а, 1 автобуc (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 20 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 10 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що автомобіль може почати вібрувати та смикатися не лише через несправності коробки передач, а й через зношену опору двигуна. Серед основних ознак — тремтіння на холостому ходу, глухі удари під час запуску чи вимкнення мотора та поштовхи під час перемикання передач. Якщо вчасно не усунути проблему, це може призвести до пошкодження інших вузлів автомобіля.

Новини.LIVE також писали, що більшість німецьких автомобілів преміумкласу мають електронне обмеження максимальної швидкості на рівні 250 км/год. Таке правило з'явилося понад 40 років тому після домовленості між автовиробниками, щоб уникнути жорсткіших державних обмежень. Це рішення також допомогло зберегти можливість руху без ліміту швидкості на окремих ділянках німецьких автобанів.