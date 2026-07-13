Очереди на границе 13 июля: скопление автомобилей на ряде пограничных контрольно-пропускных пунктов

Очереди на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

В понедельник, 13 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 13 июля

Сегодня, 13 июля, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 9 контрольно-пропускных пунктах.

Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

Устилуг — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Угринов — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Шегини — 0 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Читайте также:

Малый Березный — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 25 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Тиса — 15 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

Косино — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

Лужанка — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Вилок — 10 л/а, 0 пешеходов;

Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Дяковцы — 0 л/а, 0 пешеходов.

Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что на украинском рынке подержанных автомобилей растет спрос на гибридные кроссоверы, которые сочетают в себе экономичный расход топлива, просторный салон и практичность для семейных поездок. Лучшим выбором для городской эксплуатации специалисты называют самозаряжающиеся гибриды (HEV), которые не требуют зарядки от сети. В десятку самых популярных моделей вошли Toyota RAV4, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Ford Escape, Lexus RX и другие популярные кроссоверы.

Новини.LIVE также писали, что эксперты назвали лучшие подержанные автомобили Ford, которые и сегодня считаются одними из самых удачных моделей бренда. В список вошли легендарные Mustang Shelby GT350, Ford GT, а также спортивные хэтчбеки Fiesta ST и Focus RS, отличающиеся мощными двигателями и динамическими характеристиками. Именно модели 2017 года специалисты называют одним из самых успешных периодов в истории Ford.