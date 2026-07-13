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Главная Авто Очереди на границе: самые большие пробки на выезде в Польшу и Венгрию

Очереди на границе: самые большие пробки на выезде в Польшу и Венгрию

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 13:31
Очереди на границе 13 июля: скопление автомобилей на ряде пограничных контрольно-пропускных пунктов
Очереди на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

В понедельник, 13 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 13 июля

Сегодня, 13 июля, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 9 контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 13 липня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 0 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 13 липня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 25 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 13 липня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 15 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 13 липня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 13 липня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что на украинском рынке подержанных автомобилей растет спрос на гибридные кроссоверы, которые сочетают в себе экономичный расход топлива, просторный салон и практичность для семейных поездок. Лучшим выбором для городской эксплуатации специалисты называют самозаряжающиеся гибриды (HEV), которые не требуют зарядки от сети. В десятку самых популярных моделей вошли Toyota RAV4, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Ford Escape, Lexus RX и другие популярные кроссоверы.

Новини.LIVE также писали, что эксперты назвали лучшие подержанные автомобили Ford, которые и сегодня считаются одними из самых удачных моделей бренда. В список вошли легендарные Mustang Shelby GT350, Ford GT, а также спортивные хэтчбеки Fiesta ST и Focus RS, отличающиеся мощными двигателями и динамическими характеристиками. Именно модели 2017 года специалисты называют одним из самых успешных периодов в истории Ford.

Венгрия очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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