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Головна Авто Черги на кордоні: найбільші затори на виїзді до Польщі та Угорщини

Черги на кордоні: найбільші затори на виїзді до Польщі та Угорщини

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 13:31
Черги на кордоні 13 липня: скупчення автівок на низці КПП
Черги на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

У понеділок, 13 липня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 13 липня

Сьогодні, 13 липня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 9 контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 13 липня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 13 липня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 13 липня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 15 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 13 липня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 13 липня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що на українському ринку вживаних авто зростає попит на гібридні кросовери, які поєднують економну витрату пального, просторий салон і практичність для сімейних поїздок. Найкращим вибором для міської експлуатації фахівці називають самозарядні гібриди (HEV), які не потребують заряджання від мережі. До десятки найпопулярніших моделей увійшли Toyota RAV4, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Ford Escape, Lexus RX та інші популярні кросовери.

Новини.LIVE також писали, що експерти назвали найкращі вживані автомобілі Ford, які й сьогодні вважаються одними з найвдаліших моделей бренду. До списку увійшли легендарні Mustang Shelby GT350, Ford GT, а також спортивні хетчбеки Fiesta ST і Focus RS, що вирізняються потужними двигунами та драйверськими характеристиками. Саме моделі 2017 року фахівці називають одним із найуспішніших періодів в історії Ford.

Угорщина черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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