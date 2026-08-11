Очереди на границе 11 августа: скопление автомобилей в направлениях Польши, Словакии и Венгрии

Пограничник возле автомобиля. Фото: ГПСУ

Во вторник, 11 августа, на многих контрольно-пропускных пунктах наблюдаются очереди на границе. Наибольшее скопление автомобилей фиксируется в направлениях Польши, Словакии и Венгрии. Пограничники советуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, информирует Новости.LIVE.

Очереди на границе Украины 11 августа

Сегодня, 11 августа, по состоянию на 11:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 40 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 25 л/а, 1 автобус, 80 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

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"М.Березный" — 2 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 15 л/а, 1 автобус, 25 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск"— 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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