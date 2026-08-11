Черги на кордоні 11 серпня: скупчення авто у напрямках Польщі, Словаччини та Угорщини

Прикордонник біля авто. Фото: ДПСУ

У вівторок, 11 серпня, на багатьох контрольно-пропускних пунктах спостерігаються черги на кордоні. Найбільше скупчення авто фіксується у напрямках Польщі, Словаччини та Угорщини. Прикордонники радять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 11 серпня

Сьогодні, 11 серпня, станом на 11:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд.

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 40 л/а,1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 25 л/а, 1 автоб., 80 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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"М.Березний" - 2 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 15 л/а, 1 автоб., 25 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 30 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

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