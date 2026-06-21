Очереди на границе растут: где водителям придётся ждать дольше всего

Пограничник проверяет документы. Фото: ГПСУ

Кира Топенко Редактор, ведущий эксперт "Авто"

В субботу, 21 июня, на границе Украины наблюдаются очереди на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Местами водителям придется долго ждать. В то же время пограничники призывают путешественников учитывать возможные перебои в работе электронных систем контрольных служб при планировании поездок.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 21 июня

Наибольшая нагрузка наблюдается на отдельных пунктах пропуска Львовской области и Волыни.

"Ягодин"— 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются);

"Устилуг" — 35 легковых автомобилей;

"Угринов" — 10 легковых автомобилей;

"Рава-Русская" — очередей нет;

"Грушев" — 3 легковых автомобиля и 3 автобуса;

"Краковец" — 10 легковых автомобилей и 5 автобусов;

"Шегини" — 3 автобуса, пешеходное движение открыто в обоих направлениях;

"Смильница" — очередей нет;

"Нижанковичи" — 10 легковых автомобилей.

"Малый Березный"— 20 легковых автомобилей;

"Ужгород" — 25 легковых автомобилей и 20 пешеходов;

"Малые Селменцы" — очередей нет, пункт работает с 09:00 до 21:00.

"Тиса" — 25 легковых автомобилей и 4 автобуса;

"Дзвинково" — 10 легковых автомобилей;

"Косино" — 10 легковых автомобилей;

"Лужанка" — 30 легковых автомобилей;

"Вилок" — 35 легковых автомобилей;

"Великая Паладь" — очередей нет.

"Дяково" — очередей нет;

"Солотвино" — очередей нет;

"Порубное" — 3 легковых автомобиля и 4 автобуса;

"Красноильск" — 10 легковых автомобилей и 8 автобусов;

"Дяковцы" — 5 легковых автомобилей.

"Мамалига" — очередей нет;

"Кельменцы" — очередей нет;

"Росошаны" — очередей нет.

Как писали Новини.LIVE, многие автомобилисты не осознают, что шины напрямую влияют на расход топлива во время каждой поездки. Ключевую роль играет сопротивление качению — показатель, определяющий, сколько энергии требуется для движения колеса по дороге. На небольших скоростях именно этот фактор может занимать от 20% до 30% общего расхода топлива. Наиболее ощутимо влияние сопротивления качению проявляется в начале поездки, когда шины ещё не успели прогреться.

Новини.LIVE сообщали, что сегмент полноразмерных рамных пикапов уже много лет остается одним из самых конкурентных в мировой автомобильной индустрии. Именно в этом классе производители демонстрируют самые современные технологии, сочетая высокий уровень комфорта с впечатляющими возможностями для перевозки грузов.