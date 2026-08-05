Очереди на границе сегодня: где самые большие заторы при выезде из Украины 5 августа

Пограничники проверяют автомобиль. Фото: ГПСУ

В среду, 5 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. В ГПСУ рекомендуют водителям заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 5 августа

Сегодня, 5 августа, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 10 контрольно-пропускных пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется;

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 30 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 15 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 15 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 18 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE писали, что автомеханики назвали дизельные двигатели, отличающиеся наибольшей надёжностью, а также моторы, которые часто создают владельцам дорогостоящие проблемы. По словам экспертов, при выборе автомобиля стоит учитывать не только мощность или расход топлива, но и репутацию конкретного двигателя в плане ресурса и стоимости ремонта. Специалисты советуют перед покупкой подержанного авто внимательно проверять историю его обслуживания.

Также Новини.LIVE сообщали, что эксперты рекомендуют соблюдать так называемое правило пяти минут при использовании автомобильного кондиционера. Речь идет о том, чтобы выключать охлаждение за несколько минут до окончания поездки, оставляя работать только вентилятор. Это помогает просушить систему, уменьшает образование конденсата, неприятного запаха и риск появления грибка внутри кондиционера.