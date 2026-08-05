Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Черги на кордоні: на яких пунктах пропуску доведеться чекати найдовше

Черги на кордоні: на яких пунктах пропуску доведеться чекати найдовше

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 11:34
Черги на кордоні сьогодні: де найбільші затори на виїзд з України 5 серпня
Прикордонники перевіряють авто. Фото: ДПСУ

У середу, 5 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. У ДПСУ рекомендують водіям завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 5 серпня

Сьогодні, 5 серпня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 10 контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 3 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 30 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 15 л/а, 0 автобусів, 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 серпня

Читайте також:

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 3 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 18 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 3 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 3 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE писали, що автомеханіки назвали дизельні двигуни, які вирізняються найбільшою надійністю, а також мотори, що часто створюють власникам дорогі проблеми. За словами експертів, під час вибору автомобіля варто враховувати не лише потужність чи витрату пального, а й репутацію конкретного двигуна щодо ресурсу та вартості ремонту. Фахівці радять перед купівлею вживаного авто уважно перевіряти історію його обслуговування.

Також Новини.LIVE повідомляли, що експерти рекомендують дотримуватися так званого правила п'яти хвилин під час користування автомобільним кондиціонером. Йдеться про те, щоб вимикати охолодження за кілька хвилин до завершення поїздки, залишаючи працювати лише вентилятор. Це допомагає просушити систему, зменшує утворення конденсату, неприємного запаху та ризик появи грибка всередині кондиціонера.

авто ДПСУ черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації