Очереди на границе: где фиксируется наибольшее количество автомобилей

Проверка документов на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

Кира Топенко Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Во вторник, 28 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Наибольшее скопление транспорта отмечается на направлениях в Польшу.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 28 июля

Сегодня, 28 июля, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 20 л/а, 0 автобусов, 120 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"М. Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 7 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00)

"Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что превышение скорости часто связывают с опасностью ДТП и штрафами, однако исследователи обратили внимание еще на одно последствие агрессивного вождения. Новые данные показывают, что соблюдение скоростных ограничений может помочь водителям заметно сократить расходы на топливо. Для этого не нужно переходить на электромобиль — достаточно снизить скорость и более плавно управлять автомобилем во время ежедневных поездок.

Новини.LIVE также писали, что опытный автомеханик Скотти Килмер, который более 50 лет работает с автомобилями, заявил, что изменил своё мнение о бренде Toyota. Ранее он считал эти машины одними из самых надежных благодаря их долговечности, однако последние тенденции в производстве заставили его пересмотреть свое отношение. По словам специалиста, надежность новых моделей Toyota постепенно снижается, что замечают как владельцы автомобилей, так и профессиональные механики.