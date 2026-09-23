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Главная Авто Очереди на границе: десятки автомобилей стоят на КПП

Очереди на границе: десятки автомобилей стоят на КПП

Ua ru
23 сентября 2026 10:01
Очереди на границе 23 сентября: на каких КПП образовались пробки
Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В среду, 23 сентября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 23 сентября

Сегодня, 23 сентября, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Черги на кордоні з Польщею 23 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 75 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 25 л/а, 0 автобусов, 70 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 23 вересня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 23 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 23 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 23 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалыга — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что эксперты Auto Bild определили самые экономичные семейные дизельные кроссоверы в 2026 году. В список вошли BMW X3 20d xDrive, Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion, Volkswagen Touareg 3.0 TDI 4Motion и Kia Sorento 2.2 CRDi AWD. В зависимости от модели расход топлива составляет от 6,3 до 8,2 л/100 км, а запас хода — до 1097 км.

Новини.LIVE также сообщали, что в 2026 году на рынке электромобилей появится немало альтернатив моделям Tesla, в частности от BMW, Hyundai, Kia, Ford, Chevrolet и Rivian. Среди конкурентов Model 3 и Model Y представлены BMW i4, Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Ford Mustang Mach-E и BMW iX3. В качестве замены Cybertruck рассматриваются пикапы Rivian R1T и Chevrolet Silverado EV с большим запасом хода и возможностями для буксировки.

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Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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