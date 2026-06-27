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Главная Авто Очереди на границе: больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию

Очереди на границе: больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 11:40
Очереди на границе 27 июня: пробки наблюдаются на 17 КПП
Очереди на границе Украины. Фото: ГПСУ

В субботу, 27 июня, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Водителям рекомендуется заранее планировать поездки в связи с возможными сбоями в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 27 июня

Сегодня, 27 июня, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 17 контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 27 червня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 40 л/а, 0 автобусов, 130 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 20 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 27 червня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 27 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 27 червня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 10 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 27 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что эксперты оценили лучшие городские электромобили 2026 года, отметив модели с разным соотношением цены, запаса хода и практичности. В список лидеров вошли Renault 5, Fiat Grande Panda Electric и MG 4 EV. Каждая из моделей имеет свои преимущества — от экономичности до высокой мощности и большого запаса хода.

Новини.LIVE также писали, что гибридные Toyota остаются одним из самых популярных вариантов на вторичном рынке Украины в 2026 году благодаря экономичности, надёжности и высокой ликвидности. Среди самых популярных моделей — Prius, Corolla Hybrid, Camry Hybrid, RAV4 Hybrid и Highlander Hybrid. При покупке подержанного автомобиля ключевым моментом является проверка состояния аккумулятора, трансмиссии и кузова.

Польша очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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