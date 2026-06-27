Очереди на границе 27 июня: пробки наблюдаются на 17 КПП

Очереди на границе: больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию
В субботу, 27 июня, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Водителям рекомендуется заранее планировать поездки в связи с возможными сбоями в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 27 июня
Сегодня, 27 июня, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 17 контрольно-пропускных пунктах.
Очереди на границе с Польшей
- Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- Устилуг — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Угринов — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Грушев — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Краковец — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Шегини — 40 л/а, 0 автобусов, 130 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Смильница — 20 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Нижанковичи — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- Малый Березный — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Ужгород — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- Тиса — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Дзвинково — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- Косино — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- Лужанка — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Вилок — 15 л/а, 0 пешеходов;
- Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- Дяково — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Порубное — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Красноильск — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Дяковцы — 10 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Новини.LIVE сообщали, что эксперты оценили лучшие городские электромобили 2026 года, отметив модели с разным соотношением цены, запаса хода и практичности. В список лидеров вошли Renault 5, Fiat Grande Panda Electric и MG 4 EV. Каждая из моделей имеет свои преимущества — от экономичности до высокой мощности и большого запаса хода.
Новини.LIVE также писали, что гибридные Toyota остаются одним из самых популярных вариантов на вторичном рынке Украины в 2026 году благодаря экономичности, надёжности и высокой ликвидности. Среди самых популярных моделей — Prius, Corolla Hybrid, Camry Hybrid, RAV4 Hybrid и Highlander Hybrid. При покупке подержанного автомобиля ключевым моментом является проверка состояния аккумулятора, трансмиссии и кузова.