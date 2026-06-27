Черги на кордоні 27 червня: затори спостерігаються на 17 КПП

Черги на кордоні: найбільше автівок на виїзді до Польщі та Угорщини
У суботу, 27 червня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 27 червня
Сьогодні, 27 червня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 17 контрольно-пропускних пунктах.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 35 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 40 л/а, 0 автобусів, 130 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" — 20 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 10 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 10 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Новини.LIVE інформували, що експерти оцінили найкращі міські електромобілі 2026 року, відзначивши моделі з різним балансом ціни, запасу ходу та практичності. До списку лідерів увійшли Renault 5, Fiat Grande Panda Electric та MG 4 EV. Кожна з моделей має свої переваги — від економічності до високої потужності та великого запасу ходу.
Новини.LIVE також писали, що гібридні Toyota залишаються одним із найпопулярніших варіантів на вторинному ринку України у 2026 році завдяки економності, надійності та високій ліквідності. Серед найпопулярніших моделей — Prius, Corolla Hybrid, Camry Hybrid, RAV4 Hybrid та Highlander Hybrid. При купівлі вживаного авто ключовим є перевірка стану батареї, трансмісії та кузова.