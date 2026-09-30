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Главная Авто Очереди на границе: более ста автомобилей стоят на выезде в Польшу

Очереди на границе: более ста автомобилей стоят на выезде в Польшу

Ua ru
30 сентября 2026 13:19
Очереди на границе сегодня: на каких КПП образовались пробки
Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В среду, 30 сентября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 30 сентября

Сегодня, 30 сентября, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Черги на кордоні з Польщею 30 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 40 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 30 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 90 л/а, 0 автобусов, 10 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 30 вересня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 30 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 12 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 30 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 30 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Рошошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что третье поколение Kia Ceed считается самым надёжным вариантом среди подержанных моделей этой линейки. Второе поколение имеет ряд типичных проблем, в частности со сцеплением, аккумулятором, рулевым управлением и тормозами. Первое поколение также требует особенно тщательной диагностики из-за многочисленных возрастных неисправностей.

Новини.LIVE также писали, что Toyota Corolla Cross Hybrid является более компактной альтернативой RAV4 с гибридной силовой установкой мощностью 196 л.с. Она имеет меньшие габариты, что делает кроссовер более удобным для маневрирования и парковки в городе. В то же время Corolla Cross стоит дешевле, чем RAV4, а расход топлива и базовая комплектация остаются конкурентоспособными.

пограничники очереди на границе выезд за границу выезд в Молдову выезд в Румынию пересечение границы
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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