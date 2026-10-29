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Главная Авто Очереди на границе: более ста автомобилей на выезде в Польшу

Очереди на границе: более ста автомобилей на выезде в Польшу

Ua ru
29 октября 2026 10:16
Очереди на границе 29 октября: самые большие пробки на выезде в Польшу facebook.com/zahidnuy.kordon
Проверка на границе. Иллюстративное фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В четверг, 29 октября, очереди на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 29 октября

Сегодня, 29 октября, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Черги на кордоні з Польщею 29 жовтня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 29 жовтня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 29 жовтня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 29 жовтня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Белая Церковь — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 29 жовтня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что американская организация Consumer Reports назвала Chevrolet Camaro, Chevrolet Spark, Mazda CX-9 и Mazda3 автомобилями с худшей обзорностью в своих классах из-за значительных слепых зон. Эксперты обратили внимание на маленькие задние окна, массивные стойки кузова и особенности конструкции, которые затрудняют парковку и перестроение. Эти недостатки могут повышать риски при маневрировании, а часть указанных моделей уже снята с производства.

Новини.LIVE также писали, что для украинских дорог среди подержанных автомобилей стоимостью до 10 000 долларов рекомендуют Renault Koleos, Hyundai Santa Fe, Chevrolet Captiva, Opel Antara и Citroën C5. Эти модели отличаются мягкой подвеской, которая помогает более комфортно преодолевать неровности и выбоины. В то же время перед покупкой стоит проверить техническое состояние ходовой части, а в Citroën C5 — особенно гидропневматическую подвеску, ремонт которой может обойтись дорого.

пограничники ГПСУ очереди на границе выезд за границу выезд в Молдову пересечение границы
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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