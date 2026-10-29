Проверка на границе. Иллюстративное фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В четверг, 29 октября, очереди на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 29 октября

Сегодня, 29 октября, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

Устилуг — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Угринов — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Шегини — 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Нижанковичи — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

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Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Тиса — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

Косино — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;

Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Белая Церковь — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Красноильск — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что американская организация Consumer Reports назвала Chevrolet Camaro, Chevrolet Spark, Mazda CX-9 и Mazda3 автомобилями с худшей обзорностью в своих классах из-за значительных слепых зон. Эксперты обратили внимание на маленькие задние окна, массивные стойки кузова и особенности конструкции, которые затрудняют парковку и перестроение. Эти недостатки могут повышать риски при маневрировании, а часть указанных моделей уже снята с производства.

Новини.LIVE также писали, что для украинских дорог среди подержанных автомобилей стоимостью до 10 000 долларов рекомендуют Renault Koleos, Hyundai Santa Fe, Chevrolet Captiva, Opel Antara и Citroën C5. Эти модели отличаются мягкой подвеской, которая помогает более комфортно преодолевать неровности и выбоины. В то же время перед покупкой стоит проверить техническое состояние ходовой части, а в Citroën C5 — особенно гидропневматическую подвеску, ремонт которой может обойтись дорого.