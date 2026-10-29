Очереди на границе: более ста автомобилей на выезде в Польшу
В четверг, 29 октября, очереди на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 29 октября
Сегодня, 29 октября, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.
Очереди на границе с Польшей
- Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- Устилуг — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Угринов — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Краковец — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Шегини — 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Нижанковичи — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Ужгород — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- Тиса — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- Косино — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Белая Церковь — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Красноильск — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Сокиряны — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Новини.LIVE сообщали, что американская организация Consumer Reports назвала Chevrolet Camaro, Chevrolet Spark, Mazda CX-9 и Mazda3 автомобилями с худшей обзорностью в своих классах из-за значительных слепых зон. Эксперты обратили внимание на маленькие задние окна, массивные стойки кузова и особенности конструкции, которые затрудняют парковку и перестроение. Эти недостатки могут повышать риски при маневрировании, а часть указанных моделей уже снята с производства.
Новини.LIVE также писали, что для украинских дорог среди подержанных автомобилей стоимостью до 10 000 долларов рекомендуют Renault Koleos, Hyundai Santa Fe, Chevrolet Captiva, Opel Antara и Citroën C5. Эти модели отличаются мягкой подвеской, которая помогает более комфортно преодолевать неровности и выбоины. В то же время перед покупкой стоит проверить техническое состояние ходовой части, а в Citroën C5 — особенно гидропневматическую подвеску, ремонт которой может обойтись дорого.