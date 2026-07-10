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Очереди на границе 10 июля: где придется ждать дольше всего

10 июля 2026 13:15
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ
Литвин Виктория
редактор ленты новостей

Очереди на границе Украины в четверг, 10 июля, остаются умеренными, однако на отдельных пунктах пропуска с Польшей наблюдается наибольшее скопление транспорта. Также пограничники предупреждают о возможных перебоях в работе электронных систем контрольных служб, что может повлиять на скорость оформления.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 10 июля

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (легковые автомобили и пешеходы временно не пропускаются);
  • "Устилуг" — 65 легковых автомобилей, 1 автобус;
  • "Угринов" — 30 легковых автомобилей;
  • "Рава-Русская" — 30 легковых автомобилей;
  • "Грушев" — 20 легковых автомобилей;
  • "Краковец" — 15 легковых автомобилей;
  • "Шегини" — 60 легковых автомобилей, 100 пешеходов;
  • "Смильница" — очередей нет;
  • "Нижанковичи" — 25 легковых автомобилей.

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — очередей нет;
  • "Ужгород" — 15 легковых автомобилей;
  • "Малые Селменцы" — очередей нет (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 легковых автомобилей;
  • "Дзвинково" — 25 легковых автомобилей;
  • "Косино" — 35 легковых автомобилей;
  • "Лужанка" — очередей нет;
  • "Вилок" — 15 легковых автомобилей;
  • "Великая Паладь" — очередей нет.

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 10 легковых автомобилей;
  • "Солотвино", "Порубное", "Красноильск" — очередей нет;
  • "Дяковцы" — 5 легковых автомобилей.

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а

Как сообщали Новини.LIVE, европейский рынок компактных городских автомобилей переживает сложный период из-за роста производственных затрат, ужесточения экологических стандартов и новых требований к безопасности. Из-за этого автопроизводители всё чаще отказываются от выпуска доступных моделей, поскольку их производство становится экономически нерентабельным.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за высокой стоимости покупки и обслуживания автомобилей украинские водители всё чаще обращают внимание на модели с большим ресурсом эксплуатации. На фоне снижения надежности многих современных автомобилей эксперты советуют выбирать машины, способные без серьезных поломок проехать более 300 тысяч километров и не требующие дорогостоящего ремонта.