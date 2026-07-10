Очереди на границе 10 июля: где придется ждать дольше всего
Очереди на границе Украины в четверг, 10 июля, остаются умеренными, однако на отдельных пунктах пропуска с Польшей наблюдается наибольшее скопление транспорта. Также пограничники предупреждают о возможных перебоях в работе электронных систем контрольных служб, что может повлиять на скорость оформления.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, передает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 10 июля
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (легковые автомобили и пешеходы временно не пропускаются);
- "Устилуг" — 65 легковых автомобилей, 1 автобус;
- "Угринов" — 30 легковых автомобилей;
- "Рава-Русская" — 30 легковых автомобилей;
- "Грушев" — 20 легковых автомобилей;
- "Краковец" — 15 легковых автомобилей;
- "Шегини" — 60 легковых автомобилей, 100 пешеходов;
- "Смильница" — очередей нет;
- "Нижанковичи" — 25 легковых автомобилей.
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — очередей нет;
- "Ужгород" — 15 легковых автомобилей;
- "Малые Селменцы" — очередей нет (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 10 легковых автомобилей;
- "Дзвинково" — 25 легковых автомобилей;
- "Косино" — 35 легковых автомобилей;
- "Лужанка" — очередей нет;
- "Вилок" — 15 легковых автомобилей;
- "Великая Паладь" — очередей нет.
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 10 легковых автомобилей;
- "Солотвино", "Порубное", "Красноильск" — очередей нет;
- "Дяковцы" — 5 легковых автомобилей.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а
Как сообщали Новини.LIVE, европейский рынок компактных городских автомобилей переживает сложный период из-за роста производственных затрат, ужесточения экологических стандартов и новых требований к безопасности. Из-за этого автопроизводители всё чаще отказываются от выпуска доступных моделей, поскольку их производство становится экономически нерентабельным.
Как сообщали Новини.LIVE, из-за высокой стоимости покупки и обслуживания автомобилей украинские водители всё чаще обращают внимание на модели с большим ресурсом эксплуатации. На фоне снижения надежности многих современных автомобилей эксперты советуют выбирать машины, способные без серьезных поломок проехать более 300 тысяч километров и не требующие дорогостоящего ремонта.
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