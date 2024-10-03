Почему автоматическая трансмиссия в новом авто начинает дергаться — причины и решения

АКПП. Фото: customcompleteautomotive.com

Управление автомобилем значительно облегчает автоматическая трансмиссия, обеспечивая комфорт и удобство во время поездок. Впрочем, даже в новых автомобилях водители могут сталкиваться с неприятным явлением — дерганием коробки передач.

Почему автоматическая коробка передач ведет себя так, что с этим делать написал АвтоСвіт.

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Адаптация трансмиссии

Новые автоматические коробки часто имеют адаптивные алгоритмы обучения, которые подстраиваются под манеру вождения. Иногда это приводит к некоторой нервозности в работе трансмиссии на начальных этапах эксплуатации. В большинстве случаев автомат привыкает к стилю водителя в течение нескольких дней.

Температура жидкости

В прохладную погоду возможны рывки из-за того, что трансмиссионная жидкость недостаточно нагрелась. После утреннего прогрева автомобиля и нескольких минут движения это обычно проходит.

Состояние трансмиссионной жидкости

На более старых автомобилях проблема может быть вызвана износом жидкости. Хотя она рассчитана на долгий срок службы, со временем теряет свои свойства, что может привести к износу деталей коробки.

Уровень жидкости

Превышение или недостаток трансмиссионной жидкости может привести к нестабильной работе коробки.

Перегрев

Автоматические трансмиссии чувствительны к перегреву. Поэтому могут возникнуть проблемы, если система охлаждения коробки неисправна. Это может привести к рывкам или даже к полному отказу трансмиссии.

Электроника

Неисправности в проводке, шлейфах или датчиках могут привести к проблемам с управлением трансмиссии. В этом случае необходима компьютерная диагностика для обнаружения неисправностей.

Расход материалов

Износ опоры двигателя может также влиять на работу трансмиссии, так как это приводит к смещению агрегатов.

Если замечаете какие-либо из этих признаков, важно не затягивать с визитом в автосервис. Своевременная диагностика и обслуживание могут предотвратить более серьезные проблемы в будущем.

Ранее мы писали, как водители бессознательно уничтожают автоматическую коробку передач. Также рассматривали все плюсы и минусы разных трансмиссий — механики, автомата, работа и вариатора.