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Неприємності з автоматом — що робити, коли нова машина почала смикатися

3 жовтня 2024 06:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Чому автоматична трансмісія в новому авто починає смикатися — причини та рішення
АКПП. Фото: customcompleteautomotive.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Керування автомобілем значно полегшує автоматична трансмісія, забезпечуючи комфорт і зручність під час поїздок. Втім, навіть у нових автомобілях водії можуть стикатися з неприємним явищем — смиканням коробки передач.

Чому автоматична коробка передач поводить себе так, та що з цим робити написав АвтоСвіт.

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Адаптація трансмісії

Нові автоматичні коробки передач часто мають адаптивні алгоритми навчання, які підлаштовуються під манеру водіння. Іноді це призводить до деякої нервовості в роботі трансмісії на початкових етапах експлуатації. У більшості випадків автомат звикає до стилю водія протягом кількох днів.

Температура рідини

У прохолодну погоду можливі ривки через те, що трансмісійна рідина не достатньо нагрілася. Після вранішнього прогріву автомобіля та кількох хвилин руху це, як правило, проходить.

Стан трансмісійної рідини

На старіших автомобілях проблема може бути викликана зносом рідини. Хоча вона розрахована на довгий термін служби, з часом втрачає свої властивості, що може призвести до зношення деталей коробки.

Рівень рідини

Перевищення або недостатній рівень трансмісійної рідини може призвести до нестабільної роботи коробки.

Перегрівання

Автоматичні трансмісії чутливі до перегріву. Через це можуть виникати проблеми, якщо система охолодження коробки несправна. Це може привести до ривків або навіть до повної відмови трансмісії.

Електроніка

Несправності в проводці, шлейфах або датчиках можуть призвести до проблем з керуванням трансмісії. У такому випадку необхідна комп’ютерна діагностика для виявлення несправностей.

Витрата матеріалів

Знос опори двигуна може також впливати на роботу трансмісії, позаяк це призводить до зміщення агрегатів.

Якщо помічаєте будь-які з цих ознак, важливо не затягувати з візитом до автосервісу. Своєчасна діагностика та обслуговування можуть запобігти серйознішим проблемам у майбутньому.

Раніше ми писали, як водії несвідомо нищать автоматичну коробку передач. Також розглядали усі плюси та мінуси різних трансмісій — механіки, автомата, робота та варіатора.

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