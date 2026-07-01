Немецкие эксперты назвали идеальные авто для взрослых водителей

BMW X1 2023 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

С возрастом потребности и предпочтения водителей заметно меняются. Для автомобилистов старшего поколения безопасность, комфорт и простота использования техники становятся гораздо важнее, чем скорость или спортивный дизайн. Немецкий автомобильный клуб ADAC обнародовал рейтинг транспортных средств, которые лучше всего подходят для пожилых людей. Эта категория водителей на дорогах постоянно растет, поэтому эксперты выдвинули к автомобилям четкие технические требования.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Lʼautomobiliste.

Критерии выбора

Опытные водители ищут автомобили с хорошей обзорностью и максимально понятными органами управления. Особенно ценится высокая посадка, которая облегчает обзор и существенно снижает нагрузку на суставы. Широкие дверные проемы и приподнятые сиденья делают посадку и высадку максимально легкими. Физические кнопки и регуляторы также остаются в приоритете, поскольку они интуитивно понятнее сенсорных экранов.

Для составления рейтинга эксперты ADAC отбирали модели длиной до 4,5 м и высотой не менее 1,5 м. Салон обязательно должен иметь как минимум четыре пассажирских места. Высота подушки сиденья должна составлять не менее 47 мм от пола, а порог багажного отделения не может превышать 78 мм для удобной загрузки вещей.

Лидеры рейтинга

Первое место занял кроссовер BMW X1 благодаря удобному доступу в салон и стабильному поведению на дороге. На второй позиции оказался французский минивэн Citroen Berlingo, который покорил специалистов огромным внутренним пространством и сдвижными боковыми дверями.

Тройку лидеров замкнул компактный Ford Puma с мягко-гибридной силовой установкой. Помимо названых фаворитов, высокие оценки за эргономику и доступность получили Renault Captur, Audi Q3 и Skoda Kamiq.

Также специалисты отметили преимущества гибридных версий Toyota Corolla Cross и Kia Niro, которые гарантируют экономию топлива и повседневное удобство.

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