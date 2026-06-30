Семь лучших альтернатив популярным подержанным автомобилям

Acura ILX 2019 года. Фото: Acura

Покупка подержанного автомобиля часто сводится к выбору из нескольких самых популярных брендов на рынке. Большинство водителей сосредотачиваются на известных лидерах, из-за чего цена на такие модели часто завышена, а найти экземпляр в хорошем техническом состоянии становится все сложнее. Эксперты авторынка советуют не ограничиваться стереотипными вариантами и расширить круг поиска. На вторичном рынке существует целый ряд отличных альтернатив, которые предлагают аналогичную или даже более высокую надежность, лучшую комплектацию и стильный дизайн по той же цене.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

Надежные седаны

Вместо популярного седана Toyota Camry в кузове 50 или 55, который сложно найти с небольшим пробегом, отличным выбором станет Honda Accord девятого поколения. Эта модель в ценовом диапазоне около 15 000 долларов предлагает надежный бензиновый двигатель объемом 2,4 л или экономичную двухлитровую гибридную установку. Автомобиль отличается надежной автоматической коробкой передач, комфортной ходовой частью, а также гораздо более современным интерьером.

Для молодых водителей, которые ищут динамичный седан мощностью более 200 к.с. вместо привычных немецких моделей Audi A4 или BMW 3-й серии, идеально подойдет Acura ILX. В бюджете до 14 000 долларов можно найти машину 2017–2018 годов выпуска с надежным двигателем объемом 2,4 л и прочной трансмиссией. Этот автомобиль обеспечивает очень четкое и отзывчивое управление на скоростной трассе, отличается агрессивным дизайном и позволяет ярко выделяться в городском потоке.

Вместо американской версии Volkswagen Passat водителям советуют обратить внимание на Mazda 6 с двигателями объемом 2 или 2,5 л и классической автоматической коробкой передач.

Читайте также:

Еще одним сильным конкурентом является Ford Fusion, который за те же деньги будет значительно современнее. Покупатели могут выбрать простой атмосферный двигатель объемом 2,5 л или мощные турбированные варианты EcoBoost объемом 1,5 или 2 л в сочетании с обычной автоматической коробкой передач.

Вместительные универсалы

Любителям дизельных универсалов Volkswagen Passat B7 с бюджетом от 10 000 до 12 000 долларов рекомендуют присмотреться к Volvo V70. Шведская модель предлагает огромный багажник, просторный салон и легендарные 5-цилиндровые дизели объемом 2 или 2,4 л, способные преодолевать более 700 000 км. В отличие от немецкого робота, здесь установлена классическая японская автоматическая коробка передач Aisin, а устойчивость кузова к коррозии на несколько порядков выше.

Если бюджет позволяет рассмотреть более новую модель Volkswagen Passat B8, то за те же 16 000–18 000 долларов гораздо выгодной покупкой станет Skoda Superb. Этот автомобиль использует такие же надежные двигатели и коробки передач, но полностью выигрывает за счет более крупных габаритов. Модель предлагает огромный запас пространства для пассажиров заднего ряда, гигантский багажный отсек и солидный дизайн кузова с острыми фирменными фарами.

Хорошим дополнением к списку городских универсалов типа Volkswagen Golf или Skoda Octavia A7 в бюджете до 14 000 долларов является Volvo V60. Шведский универсал с дизельными двигателями объемом 2,0 или 2,4 л и классической автоматической коробкой передач существенно превосходит конкурентов по качеству шумоизоляции и долговечности лакокрасочного покрытия.

Крупные кроссоверы

Покупателям, которые ищут большой премиальный кроссовер и выбирают более старые поколения Audi Q7 с 3-литровым дизелем, рекомендуют трезво оценить будущие расходы на ремонт. В то же время при бюджете около 18 000 долларов гораздо более разумным решением станет покупка современной Mazda CX-9. За эти деньги можно приобрести автомобиль 2017–2018 годов выпуска с оригинальным пробегом в пределах 100–150 000 км.

Большой японский кроссовер оснащен надежным турбодвигателем объемом 2,5 л и классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Двигатель демонстрирует отличную динамику разгона, а средний расход топлива летом составляет около 13 л/100 км в городе и 10–11 л/100 км в смешанном цикле. Автомобиль отличается богатым оснащением, качественным салоном и красивым дизайном кузова.

Ранее Новини.LIVE писали, какой гибрид Toyota с пробегом выбрать в 2026 году в Украине. Водители часто покупают такие машины из-за заметного снижения расхода топлива в городских пробках и отсутствия привязки к зарядным станциям.

Также читайте, какие подержанные автомобили за 10 000 долларов стоит купить в Украине. За эти деньги вполне реально подобрать достойный вариант для ежедневных городских поездок, семейных нужд или рабочих задач.