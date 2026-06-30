Сім найкращих альтернатив популярним вживаним автомобілям

Acura ILX 2019 року. Фото: Acura

Купівля вживаного автомобіля часто зводиться до вибору серед кількох найпопулярніших брендів на ринку. Більшість водіїв фокусуються на відомих лідерах, через що ціна таких моделей часто є завищеною, а знайти екземпляр у хорошому технічному стані стає дедалі складніше. Експерти авторинку радять не обмежуватися стереотипними варіантами та розширити радіус пошуків. На вторинному ринку існує ціла низка чудових альтернатив, які пропонують аналогічну або навіть вищу надійність, краще оснащення та стильний дизайн за однакову вартість.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Юра Горячий".

Надійні седани

Замість популярного седана Toyota Camry в кузові 50 чи 55, який складно знайти з невеликим пробігом, чудовим вибором стане Honda Accord дев'ятого покоління. Ця модель у бюджеті близько 15 000 доларів пропонує надійний бензиновий двигун об'ємом 2,4 л або економну дволітрову гібридну установку. Автомобіль виділяється витривалою автоматичною коробкою передач, комфортною ходовою частиною, а також набагато сучаснішим інтер'єром.

Для молодих водіїв, які шукають динамічний седан потужністю понад 200 к.с. замість звичних німецьких моделей Audi A4 або BMW 3 серії, ідеально підійде Acura ILX. У бюджеті до 14 000 доларів можна знайти машину 2017–2018 років випуску з надійним двигуном 2,4 л та міцною трансмісією. Цей автомобіль забезпечує дуже гостре та чітке керування на швидкісній трасі, має агресивний дизайн та дозволяє яскраво виділятися у міському потоці.

Замість американської версії Volkswagen Passat водіям радять звернути увагу на Mazda 6 з ланцюговими двигунами об'ємом 2 або 2,5 л та класичним автоматом.

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Ще одним сильним суперником є Ford Fusion, який за ті самі гроші буде значно свіжішим. Покупці можуть обрати простий атмосферний мотор 2,5 л або тяговиті турбовані варіанти EcoBoost об'ємом 1,5 чи 2 л у поєднанні зі звичайною автоматичною коробкою передач.

Місткі універсали

Шанувальникам дизельних універсалів Volkswagen Passat B7 у бюджеті від 10 000 до 12 000 доларів рекомендують придивитися до Volvo V70. Шведська модель пропонує величезний багажник, просторий салон та легендарні 5-циліндрові дизелі об'ємом 2 або 2,4 л, які здатні долати понад 700 000 км. На відміну від німецького робота, тут встановлено класичний японський автомат Aisin, а стійкість кузова до появи корозії є на кілька голів вищою.

Якщо бюджет дозволяє розглядати новіший Volkswagen Passat B8, то за ці самі 16 000–18 000 доларів набагато вигіднішою покупкою стане Skoda Superb. Цей автомобіль використовує ідентичні надійні двигуни та коробки передач, але повністю виграє у більших габаритах. Модель пропонує величезний запас простору для пасажирів заднього ряду, гігантський багажний відсік та солідний дизайн кузова з гострими фірмовими фарами.

Гарним доповненням до переліку міських універсалів типу Volkswagen Golf або Skoda Octavia A7 у бюджеті до 14 000 доларів є Volvo V60. Шведський універсал з дизелями об'ємом 2,0 або 2,4 л та класичним автоматом суттєво виграє у конкурентів за якістю шумоізоляції та довговічністю лакофарбового покриття.

Великі кросовери

Покупцям, які шукають великий преміальний кросовер та обирають старіші покоління Audi Q7 з 3-літровим дизелем, радять тверезо оцінити майбутні витрати на ремонт. Натомість у бюджеті близько 18 000 доларів набагато розумнішим рішенням стане купівля сучасної Mazda CX-9. За ці кошти можна придбати автомобіль 2017–2018 років випуску з оригінальним пробігом у межах 100–150 000 км.

Великий японський кросовер оснащений надійним турбодвигуном об'ємом 2,5 л та класичним 6-ступеневим автоматом. Мотор демонструє відмінну динаміку розгону, а середня витрата пального влітку становить близько 13 л/100 км у місті та 10–11 л/100 км у змішаному циклі. Машина пропонує багате оснащення, якісний салон та гарний дизайн кузова.

Раніше Новини.LIVE писали, який гібрид Toyota з пробігом обрати у 2026 році в Україні. Водії часто купують такі машини через помітне зниження витрат пального в міських заторах та відсутність прив'язки до зарядних станцій.

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