Очереди на границе Украины 17 сентября: на нескольких КПП образовались масштабные пробки

Проверка автомобиля на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В четверг, 17 сентября, на границе Украины были зафиксированы очереди на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Наибольшее скопление наблюдается в направлении Польши. Пограничники призывают водителей также учитывать нестабильную работу электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 17 сентября

Наибольшее скопление автомобилей и пешеходов наблюдается на границе с Польшей. В то же время на КПП в Словакию и Молдову очередей вообще нет.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 50 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)

"Угринов" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 40 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 80 л/а, 3 автобуса, 120 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 15 л/а, 2 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется).

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"М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

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