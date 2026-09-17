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Главная Авто Некоторые пункты пропуска лучше избегать: на границе масштабные очереди

Некоторые пункты пропуска лучше избегать: на границе масштабные очереди

Ua ru
17 сентября 2026 13:57
Очереди на границе Украины 17 сентября: на нескольких КПП образовались масштабные пробки
Проверка автомобиля на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В четверг, 17 сентября, на границе Украины были зафиксированы очереди на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Наибольшее скопление наблюдается в направлении Польши. Пограничники призывают водителей также учитывать нестабильную работу электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 17 сентября

Наибольшее скопление автомобилей и пешеходов наблюдается на границе с Польшей. В то же время на КПП в Словакию и Молдову очередей вообще нет.

Черги на кордоні України з Польщею 17 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Угринов" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 40 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 80 л/а, 3 автобуса, 120 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 15 л/а, 2 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні України зі Словаччиною 17 вересня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21:00).

Черги на кордоні України з Угорщиною 17 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні України з Румунією 17 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні України з Молдовою 17 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

Как писали Новини.LIVE, японские автопроизводители традиционно представлены среди автомобилей, получающих высокие оценки за надежность и безопасность. Одним из таких примеров является Toyota Highlander Hybrid 2024 года, которую эксперты и профильные рейтинги отметили за долговечность и уровень защиты.

А покупка подержанного автомобиля требует особо внимательного подхода, ведь даже привлекательная цена не гарантирует хорошего технического состояния. Автомобильный эксперт подготовил подборку надёжных моделей для трёх ценовых категорий — от 3000 до 10 000 долларов.

граница КПП Украина автомобиль очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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