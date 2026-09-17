Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Деякі пункти пропуску краще уникати: на кордоні масштабні черги

Деякі пункти пропуску краще уникати: на кордоні масштабні черги

Ua ru
17 вересня 2026 13:57
Черги на кордоні України 17 вересня: на декількох КПП масштабні затори
Перевірка авто на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у четвер, 17 вересня, зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску. Найбільше скупчення фіксується у напрямку Польщі. Прикордонники закликають водіїв також враховувати нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Реклама

Черги на кордоні України 17 вересня

Найбільше скупчення автомобілів та пішоходів на кордоні з Польщею. Водночас на КПП до Словаччини та Молдови черг взагалі немає. 

Черги на кордоні України з Польщею 17 вересня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 40 л/а, 6 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 80 л/а, 3 автоб., 120 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 15 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні України зі Словаччиною 17 вересня

Читайте також:

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб.0  пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21:00).

Черги на кордоні України з Угорщиною 17 вересня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні України з Румунією 17 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 5 л/а, 0 автоб.,0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 10  л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні України з Молдовою 17 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

Як писали Новини.LIVE, японські автовиробники традиційно представлені серед автомобілів, які отримують високі оцінки за надійність і безпеку. Одним із таких прикладів є Toyota Highlander Hybrid 2024 року, яку експерти та профільні рейтинги відзначили за довговічність і рівень захисту. 

А придбання автомобіля з пробігом потребує особливо уважного підходу, адже навіть приваблива ціна не гарантує хороший технічний стан. Автомобільний експерт підготував добірку надійних моделей для трьох цінових категорій — від 3000 до 10 000 доларів.

кордон КПП Україна автомобіль черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації