Черги на кордоні України 17 вересня: на декількох КПП масштабні затори

Деякі пункти пропуску краще уникати: на кордоні масштабні черги
Черги на кордоні України у четвер, 17 вересня, зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску. Найбільше скупчення фіксується у напрямку Польщі. Прикордонники закликають водіїв також враховувати нестабільну роботу електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 17 вересня
Найбільше скупчення автомобілів та пішоходів на кордоні з Польщею. Водночас на КПП до Словаччини та Молдови черг взагалі немає.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 50 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
- "Угринів" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 40 л/а, 6 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 80 л/а, 3 автоб., 120 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 15 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб.0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 5 л/а, 0 автоб.,0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів
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