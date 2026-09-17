Черги на кордоні України 17 вересня: на декількох КПП масштабні затори

Перевірка авто на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у четвер, 17 вересня, зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску. Найбільше скупчення фіксується у напрямку Польщі. Прикордонники закликають водіїв також враховувати нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 17 вересня

Найбільше скупчення автомобілів та пішоходів на кордоні з Польщею. Водночас на КПП до Словаччини та Молдови черг взагалі немає.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 50 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 40 л/а, 6 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 80 л/а, 3 автоб., 120 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 15 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб.0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 5 л/а, 0 автоб.,0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

Як писали Новини.LIVE, японські автовиробники традиційно представлені серед автомобілів, які отримують високі оцінки за надійність і безпеку. Одним із таких прикладів є Toyota Highlander Hybrid 2024 року, яку експерти та профільні рейтинги відзначили за довговічність і рівень захисту.

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