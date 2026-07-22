Негибридные кроссоверы с наилучшим расходом топлива в 2026 году

Toyota Corolla Cross 2026 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Рост расходов на содержание автомобиля заставляет водителей более тщательно оценивать топливную экономичность при выборе новой машины. Гибридные системы являются самым популярным решением этой проблемы, однако они существенно удорожают первоначальную стоимость авто и усложняют дальнейшее обслуживание. К счастью, современные традиционные бензиновые двигатели способны демонстрировать не менее достойные результаты. Эксперты составили рейтинг из десяти самых экономичных кроссоверов без электрических помощников.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

Японские лидеры

Победителем рейтинга стала Toyota Corolla Cross с 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 169 л.с. Модель расходует 7,6 л/100 км в городе и 7,1 л/100 км на трассе, обеспечивая средний расход топлива на уровне 7,3 л/100 км.

Серебро рейтинга досталось Nissan Rogue с турбированным 3-цилиндровым двигателем 1,5 VC-Turbo мощностью 201 л.с., который расходует 8,1 л/100 км в городском цикле и 6,5 л/100 км на трассе.

Четвертое место в общем зачете занял Nissan Kicks с 2-литровым двигателем мощностью 141 л.с. Его показатели составляют 8,4 л/100 км в городе и 6,7 л/100 км за городом.

Легендарная Honda CR-V занимает восьмое место с турбомотором объемом 1,5 л и мощностью 190 л.с. Она расходует 8,4 л/100 км в городе и 7,1 л/100 км на трассе.

Девятое место удерживает Honda HR-V с 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 158 л.с. Переднеприводный кроссовер демонстрирует расход 9 л/100 км в городе и 7,4 л/100 км на трассе.

Американская классика

На шестой позиции оказался компактный Chevrolet Trailblazer с турбированным 3-цилиндровым двигателем объемом 1,3 л мощностью 155 л.с. В паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач автомобиль показывает расход 8,1 л/100 км в городском цикле и 7,1 л/100 км на автомагистрали, при среднем расходе 7,6 л/100 км.

Десятое место занимает Chevrolet Equinox с турбированным двигателем объемом 1,5 л мощностью 175 л.с. Переднеприводная версия расходует 9 л/100 км в городе и 8,1 л/100 км на трассе, обеспечивая средний показатель 8,7 л/100 км.

Другие альтернативы

Третье место занял немецкий Volkswagen Taos с турбированным двигателем объемом 1,5 л и мощностью 174 л.с. Этот кроссовер демонстрирует расход 8,4 л/100 км в городе и 6,5 л/100 км на трассе. На одном баке автомобиль способен преодолеть около 658 км, сочетая хорошую динамику с экономией топлива.

На пятом месте расположился Hyundai Kona с 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 147 л.с. С системой автоматического отключения двигателя на остановках автомобиль расходует 8,1 л/100 км в городском режиме и 6,9 л/100 км на трассе.

Седьмое место занял обновленный Kia Seltos с 2-литровым двигателем, также мощностью 147 л.с. Автомобиль потребляет 8,4 л/100 км в городе и 7,1 л/100 км на трассе.

Ранее Новини.LIVE писали, какие подержанные гибридные автомобили более экономичны. Настоящим сюрпризом для экспертов стало полное отсутствие представителей европейской автомобильной промышленности в первой десятке нового рейтинга.

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