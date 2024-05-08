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Не ошибайтесь в простых ситуациях — кому уступит водитель белого авто

8 мая 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: водители допускают элементарную ошибку, кого пропустит белое авто
Кого пропустит белая машина? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме проезд перекрестков. Какое транспортное средство пропустит водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только синему автомобилю.
  2. Только трамваю.
  3. Должен уступить обоим ТС.
  4. Не должен уступать никому.

Разбор задачи

На перекрестке, оборудованном светофором, синий автомобиль поворачивает направо, белый — налево, а трамвай проезжает прямо. В настоящее время горит зеленый сигнал, разрешающий движение по всем направлениям.


Не ошибайтесь в простых ситуациях - кому уступит водитель белого авто - фото 1

Выходит, что все транспортные средства имеют право на проезд. Как им разъехаться, ведь траектория белой машины пересекается с траекториями трамвая и синего автомобиля?

Огромной ошибкой будет считать: если сигнал светофора позволяет движение всем, то в силу должны вступать знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".


Не ошибайтесь в простых ситуациях - кому уступит водитель белого авто - фото 2

Это не так. При работающем светофоре или регулировщике на знаки приоритета не обращают внимания. А разъехаться нужно, как обычно, по правилам.

Начнем с трамвая. Читаем пункт 16.7 ПДД:

"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора разрешают одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамвай получает преимущество независимо от направления его движения".

То есть водитель белого автомобиля должен дать дорогу трамваю. А также синему автомобилю, который на перекрестке поворачивает направо.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются в попутном направлении прямо или поворачивают направо".

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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