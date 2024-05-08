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Не помиляйтеся в простих ситуаціях — кому поступиться водій білого авто

8 травня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: водії припускаються елементарної помилки, кого пропустить біле авто
Кого пропустить біла машина? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми проїзд перехресть. Якому транспортному засобу поступиться водій білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише синьому автомобілю.
  2. Лише трамваю.
  3. Має дати дорогу обом ТЗ.
  4. Не має давати дорогу нікому.

Розбір задачі

На перехресті, яке обладнане світлофором, синій автомобіль повертає праворуч, білий — ліворуч, а трамвай проїжджає прямо. Наразі горить зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках.


Не помиляйтеся в простих ситуаціях — кому поступиться водій білого авто - фото 1

Виходить, що всі транспортні засоби мають право на проїзд. То як їм роз'їхатися, адже траєкторія білої машини перетинається з траєкторіями трамвая та синього автомобіля?

Величезною помилкою буде вважати: якщо сигнал світлофора дозволяє рух усім, то далі в силу мають вступати знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".


Не помиляйтеся в простих ситуаціях — кому поступиться водій білого авто - фото 2

Це не так. При працюючому світлофорі або регулювальнику, на знаки пріоритету не звертають уваги. А роз'їхатися потрібно, як завжди, за правилами.

Почнемо з трамвая. Читаємо пункт 16.7 ПДР:

"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".

Тобто водій білого автомобіля має дати дорогу трамваю. А також синьому автомобілю, який на перехресті повертає праворуч.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі з перетину перехрестя — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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