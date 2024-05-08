Тест з ПДР: водії припускаються елементарної помилки, кого пропустить біле авто

Не помиляйтеся в простих ситуаціях — кому поступиться водій білого авто
Задача з теми проїзд перехресть. Якому транспортному засобу поступиться водій білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише синьому автомобілю.
- Лише трамваю.
- Має дати дорогу обом ТЗ.
- Не має давати дорогу нікому.
Розбір задачі
На перехресті, яке обладнане світлофором, синій автомобіль повертає праворуч, білий — ліворуч, а трамвай проїжджає прямо. Наразі горить зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках.
Виходить, що всі транспортні засоби мають право на проїзд. То як їм роз'їхатися, адже траєкторія білої машини перетинається з траєкторіями трамвая та синього автомобіля?
Величезною помилкою буде вважати: якщо сигнал світлофора дозволяє рух усім, то далі в силу мають вступати знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".
Це не так. При працюючому світлофорі або регулювальнику, на знаки пріоритету не звертають уваги. А роз'їхатися потрібно, як завжди, за правилами.
Почнемо з трамвая. Читаємо пункт 16.7 ПДР:
"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".
Тобто водій білого автомобіля має дати дорогу трамваю. А також синьому автомобілю, який на перехресті повертає праворуч.
Читаємо пункт 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували задачі з перетину перехрестя — тут і тут.
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