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Не только пить — как опытные водители используют минералку в жару

17 июля 2024 17:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Как опытные водители используют минералку для очистки лобового стекла в жару
Водитель освежается минеральной водой. Фото: thesun.co.uk
Святослав Мотюженко - Редактор

Во время жары без бутылки напитка, например минеральной воды, ни один водитель не сдвинется с места. Но эту воду можно не только пить, но и использовать для очистки лобового стекла.

Об этом написал Dexpens.

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Чем поможет минералка

На трассе лобовое стекло очень быстро покрывается пылью и следами от насекомых. Вся эта грязь в жаркую погоду мгновенно засыхает, поэтому смыть ее только дворниками, смоченными омывателем, почти невозможно.

Более того, стеклоочистители размазывают по стеклу остатки мошек и жуков, ухудшая видимость. В сумерках разводы будут сильно мешать водителю оценивать ситуацию на дороге, что может привести к аварии.

Для того чтобы очистить ветровое стекло, и нужна минералка. Остановитесь, полейте лобовое из бутылки и протрите стекло микрофиброй. Благодаря пузырькам газа и кальция грязь отмоется сразу. Таким же способом можно обработать фары и противотуманки.

Чего делать не стоит

Заливать минералку в бачок омывателя категорически не рекомендуется. В воде полно частиц, в том числе солей металлов. Они оседают на крыльчатке водяного насоса, засоряют инжекторы, достается и уплотнению насоса. Если поступать так регулярно, то придется покупать новый агрегат и чистить всю моечную систему автомобиля.

Ранее мы писали, что нужно сделать, чтобы авто пережило летнюю жару. Также мы советовали, как самостоятельно отремонтировать треснувшее лобовое стекло на автомобиле.

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