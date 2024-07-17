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Не лише пити — як досвідчені водії використовують мінералку в спеку

17 липня 2024 17:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Як досвідчені водії використовують мінералку для чистки лобового скла в спеку
Водій освіжається мінеральною водою. Фото: thesun.co.uk
Святослав Мотюженко - Редактор

Під час спеки без пляшки напою, наприклад мінеральної води, жоден водій не рушить з місця. Але цю воду можна не лише пити, але й використати для очищення лобового скла.

Про це написав Dexpens.

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Чим допоможе мінералка

На трасі лобове скло дуже швидко покривається пилом та слідами від комах. Весь цей бруд в спекотну погоду миттєво засихає, тому змити його лише двірниками, змоченими омивачем, майже неможливо.

Щобільше, склоочисники розмазують по склу залишки мошок та жуків, погіршуючи видимість. В сутінках розводи сильно заважатимуть водієві оцінювати ситуацію на дорозі, що може призвести до аварії.

Для того, щоб очистити вітрове скло, й потрібна мінералка. Зупиніться та полийте лобове з пляшки та протріть скло мікрофіброю. Завдяки бульбашкам газу та кальцію бруд відмиється відразу. Так само можна обробити фари та протитуманки.

Чого робити не варто

Заливати мінералку в бачок омивача категорично не рекомендується. У воді повно елементів, зокрема солей металів. Вони осідають на крильчатці водяної помпи, засмічують інжектори, дістається й ущільненню помпи. Якщо чинити так регулярно, то доведеться купувати новий агрегат та чистити всю мийну систему автомобіля.

Раніше ми писали, що потрібно зробити, аби авто пережило літню спеку. Також радили, як самостійно відремонтувати тріснуте лобове скло на автомобілі.

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